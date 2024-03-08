8 марта
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Жизнь

Берегите женщин: что нельзя делать 8 марта

8 марта — Международный женский день, народный праздник Поликарпов день и церковный Обретение мощей Матроны Московской.

Цветы.
Цветы.
unsplash.com

Традиции 8 марта

8 марта - прекрасный день для того, чтобы надеть свои самые лучшие наряды, приготовленные для праздников или особых случаев.

Хороший день для прически, стрижки и других манипуляций с волосами.

Сон-подсказка

Сон, приснившийся в ночь на 8 марта, может скоро сбыться. Также сновидение может быть подсказкой: что делать и как поступать, чтобы достичь желаемого.

Что запрещено делать 8 марта

  • Мужчинам нельзя грубить женщинам, обижать их, говорить что-то обидное и вести себя неуважительно — к проблемам в разных сферах жизни, от любовной и до финансовой.
  • Нельзя тосковать, грустить, страдать — к неожиданным плохим событиям.
  • Нельзя носить старые вещи, рваные, грязные — к болезням.

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