Берегите женщин: что нельзя делать 8 марта

Традиции 8 марта
8 марта - прекрасный день для того, чтобы надеть свои самые лучшие наряды, приготовленные для праздников или особых случаев.
Хороший день для прически, стрижки и других манипуляций с волосами.
Сон-подсказка
Сон, приснившийся в ночь на 8 марта, может скоро сбыться. Также сновидение может быть подсказкой: что делать и как поступать, чтобы достичь желаемого.
Что запрещено делать 8 марта
- Мужчинам нельзя грубить женщинам, обижать их, говорить что-то обидное и вести себя неуважительно — к проблемам в разных сферах жизни, от любовной и до финансовой.
- Нельзя тосковать, грустить, страдать — к неожиданным плохим событиям.
- Нельзя носить старые вещи, рваные, грязные — к болезням.
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