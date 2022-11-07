Берем ответственность на себя. «Росводоканал Барнаул» выходит на новый виток государственно-частного партнерства

До конца 2022 года «Росводо­канал Барнаул» готовится подписать концессионное соглашение с администрацией города, после чего примет на обслуживание водопроводно-канализационное хозяйство пригородных поселков Ленинского района на срок 15 лет. Кроме того, до конца года действующий между компанией и администрацией города договор аренды трансформируется в концессию на 49 лет. О важности этих соглашений для всех сторон рассказывает генеральный директор компании Андрей Полюго.

Прозрачно , но жестко

— У вас уже есть опыт государственно-частного партнерства с администрацией города. В 2020 году вы взяли на обслуживание коммунальные системы поселков Центрального района и Новомихайловку. Расскажите , чем выгодны для вас концессионные соглашения в отличие от обычной аренды объектов?

— Договоры аренды заключаются, как правило, на короткий срок без права продления. Концессии — это более сложные, но при этом — максимально прозрачные взаимоотношения. Мы почти два года шли к тому, чтобы заключить это концессионное соглашение. Для принятых территорий был установлен экономически обоснованный тариф — порядка 90 рублей за кубометр воды, при этом администрация города взяла на себя обязательства по компенсации разницы между этим и предельным тарифами. С 1 января 2022 года нам совместно с администрацией и регулятором удалось установить для этих поселков плату за кубометр воды, равную городской.

Сейчас мы заключаем концессию на обслуживание систем водоснабжения и водоотведения пригородных поселков Ленинского района — Это Гоньба, Научный городок, Землянуха, Казенная Заимка и Березовка. Эта работа началась в конце прошлого года, и только сейчас мы выходим на финишную прямую.

Что касается этих территорий — мы работаем с регулятором, с краевыми и городскими властями, чтобы тариф здесь был таким же, как в городе. С 2023 года мы планируем начать операционную деятельность в этих поселках.

Важно отметить, что при государственно-частном партнерстве контроль ответственности сторон более серьезный и жесткий — четко оговорены суммы и количество мероприятий, мы не можем освоить больше средств, а сделать меньше мероприятий.

До конца года мы намерены трансформировать действующий долгосрочный договор аренды с администрацией города в концессию на предельный срок — 49 лет. Это практически вся городская система водоснабжения и водоотведения, исключая отдельные пригодные поселки.

На сегодняшний день среднегодовой объем инвестиций — более 600 млн рублей на текущее обслуживание и модернизацию инфраструктуры. С подписанием концессионного соглашения инвестиции достигнут почти миллиарда. Это позволит увеличить объем работ по созданию и обновлению инфраструктуры.

«Росводоканал Барнаул» выходит на новый виток государственно-частного партнерства. Фото: «Росводоканал Барнаул»

Чистые «кубы»

— Значит , придется выбирать наиболее важное?

— Выбирать приходится всегда. В нашей отрасли нельзя все сделать одномоментно и на всех участках. Что касается малых концессий в пригороде, то за несколько лет мы планируем завершить создание системы очистки артезианской воды. При этом систему же нужно не просто включить, но и постоянно технически обслуживать.

Приготовить артезианскую воду гораздо сложнее, чем речную. Долгое время в сеть подавался ресурс без всякой очистки. Артезианская вода имеет природное содержание железа и марганца. Задача «Водоканала» — создать систему по удалению этих микроэлементов. По решению проблем чистотой воды у нас есть серьезный опыт — большая станция очистки на Южном. До её запуска поселок потреблял около 4 000 кубометров в сутки, после модернизации мы можем поставлять более 8 000 кубов очищенной воды — то есть обеспечить все новые застраиваемые территории в этой части города.

— Пригород остро нуждается в нормальном водоснабжении. Например , в «Сибирской долине» уже несколько лет постоянные проблемы.

— Да, мы знаем о проблеме соседей, сети там эксплуатирует другая ресурсоснабжающая организация. В свою очередь, по просьбе горадминистрации мы организовывали подвоз воды в «Сибирскую долину», прокладывали летние трубопроводы, чтобы как-то наладить водоснабжение, но еще раз скажу — это не наша сфера ответственности. Если администрация Барнаула оформит инженерные объекты в свою собственность, то мы готовы принять их в эксплуатацию на основе отдельной концессии.

Корректировка программ

— В группе компаний «Росводоканал» есть опыт концессий? Как мы выглядим на фоне других городов?

— Мы постоянно встречаемся с коллегами. Партнерство по-разному выстраивается. Четыре года назад подобное соглашение заключено в Архангельске, в прошлом году в Южно-Сахалинске. А в Тюмени действуют три концессии. Инвестиции по Тюменской области на этот год составляют 4,5 млрд рублей. При этом регион тратит в несколько раз больше, чем «Водоканал». Ну и, конечно, «ветеран» концессии — «РВК-Воронеж» — в этом году 10 лет как они работают в этом формате, значительно повысив качество коммунальных услуг в столице Черноземья.

— У вас есть представление о том , что это за объекты в Ленинском районе вы берете сейчас , каких они потребуют трудозатрат и финансовых вложений?

— Оценка состояния системы сделана совместно с администрацией города и компанией, которая ранее обслуживала эти поселки. Нам будет передано больше 60 км водопровода, более пяти километров — канализации. Там нет централизованной системы водоотведения, мы планируем ее создать и соединить с общегородской системой. Здесь же будет каскад насосных станций, которые пойдут в сторону Барнаула, что позволит обеспечить подключение каждого населенного пункта, мимо которых будет проходить сеть.

Помню, когда мы по просьбе администрации города начали работу в поселке Октябрьский, мы не могли понять, что с системой: сечение трубопровода соответствует нормативу, но вода не поступает абонентам в необходимом количестве. Раскопали — внешний диаметр 100 мм, а внутри всего 20, остальное — стенка. Видимо, жители по незнанию проложили те трубы, которые были. А они не предназначены для водоснабжения, а используются лишь для бурения скважин.

В ходе эксплуатации может потребоваться дополнительное обследование сетей и объектов, из-за чего будут выявлены более приоритетные задачи и направления. В таком случае рассмотрим возможность корректировки планов.

Здание управления. Фото: «Росводоканал Барнаул»

Новые идеи

— Как решаете вопрос с кадрами? Многие предприятия говорят о нехватке рабочих рук.

— У нас эта проблема тоже есть. Все в свое время хотели стать менеджерами и стали ими, а теперь катастрофически не хватает слесарей и сварщиков. Ребята приходят после колледжей не очень подготовленными, «доучиваются» еще несколько лет у бригадиров и начальников участков.

Мы активно занимаемся социальной поддержкой, многие мероприятия направлены на развитие молодых специалистов. Помните, в советские времена было такое понятие как рационализаторское предложение. В девяностых и нулевых оно себя изжило, но мы его стараемся возродить.

Наша молодежь ежегодно выступает со своими идеями на научно-практических конференциях «Росводоканала». Мы не скупимся на поощрения, понимая, что даже незначительные улучшения облегчат нам работу в сегодняшней непростой ситуации.

Например, главный механик Андрей Павлюченко представил проект «Альтернативные методы ремонта насосного оборудования». Он предложил идею заменить покупку рабочего колеса, которое является одним из основных элементов насоса, на его изготовление. Стоимость дорогостоящей детали варьируется от 0,5 до 1,5 миллионов рублей за единицу. Андрей просчитал, что затраты можно снизить до 10 раз, если изготавливать деталь на заказ. После успешного выступления на научно-практической конференции он приступил к реализации своей задумки. Хочу отметить, что эти колеса изготавливаются в Барнауле.

В целом, вся сфера ЖКХ сейчас надеется на развитие нашей местной промышленности. В любом случае, до момента завершения процедуры импортозамещения, нам придется использовать другое оборудование — не такое дорогое, не такое эффективное, хотя и лучшее из представленного сейчас на рынке. Это чревато тем, что наши расходы могут возрасти на 5−7% только на электроэнергию. При том, что сейчас на эту статью затрат у нас уходит около 300 млн рублей в год.

«Росводоканал Барнаул» выходит на новый виток государственно-частного партнерства. Фото: Дмитрий Лямзин

Чистая и безопасная

— С какими показателями для вас важно подойти к окончанию года?

— Наша задача — выполнить инвестиционную и производственную программы в полном объеме, достичь всех показателей качества, надежности и энергетический эффективности. У нас есть в показателях и качество воды, но это уже аксиома, что-то само собой разумеющееся. Наша лаборатория работает круглосуточно, делая больше 500 исследований в сутки, чтобы вода у наших потребителей была действительно чистая и безопасная круглый год. Хочу отметить, что даже в паводок вода идет с мутностью не более 10−12 градусов при допустимой норме в 20.

О чем еще рассказал Андрей Полюго

— Бизнес ЖКХ далеко не сверхприбыльный. В тариф закладывается всего 5% так называемой предпринимательской прибыли, но ее еще надо заработать.

— Если в 2005 году Барнаул потреблял около 300 тыс. кубометров воды, то сейчас 140−160 — вдвое меньше. Это связано как с реализацией энергосберегающих подходов на предприятии, так и с тем, что люди устанавливают приборы учета и экономят ресурс. Снизились и потери воды — с 36 до 15%, а также повреждения на сетях — в два раза.

— Если говорить о стоимости воды, то давайте пересчитаем в действующем тарифе на 0,33 литра, которые вы покупаете в магазине — получится меньше копейки. А если говорить о качестве, то в каких бы городах я ни был, везде пробую воду из-под крана. Не хочу хвастать, но в Барнауле — самая вкусная.