Беременным и матерям смягчат наказание за причинение вреда средней тяжести

Нововведение затронет матерей с детьми до трех лет и беременных, совершивших преступления небольшой тяжести. Соответствующий закон вступил в силу 11 августа.
«Правительственные поправки в Уголовный кодекс РФ позволят освобождать условно-досрочно или заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом для таких осужденных», — поясняет издание.
Авторы инициативы отметили, что пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.
Условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия не менее четверти срока наказания.
«Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. К таковым, в частности, относятся: оставление в опасности, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью», — приводит издание примеры преступлений небольшой тяжести.
Стоит отметить, что поправки разработали в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы.
Ранее Минздрав России включил Алтайский край в число самых «беременных» регионов страны.
В России в учреждениях уголовно-исправительной системы находится более 44 тыс. женщин, из них 1644 осуждены за преступления небольшой тяжести — по данным ФСИН на 1 марта 2019 года. При этом наказание отбывают всего 19 беременных. Еще 8 женщин имеют детей в возрасте до трех лет — малыши находятся в доме ребенка при исправительном учреждении.