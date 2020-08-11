Беременным и матерям смягчат наказание за причинение вреда средней тяжести

Нововведение затронет матерей с детьми до трех лет и беременных, совершивших преступления небольшой тяжести. Соответствующий закон вступил в силу 11 августа.

«Правительственные поправки в Уголовный кодекс РФ позволят освобождать условно-досрочно или заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом для таких осужденных», — поясняет издание.

Авторы инициативы отметили, что пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.

Конфликт , ссора. pixabay.com

Условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия не менее четверти срока наказания.

«Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. К таковым, в частности, относятся: оставление в опасности, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью», — приводит издание примеры преступлений небольшой тяжести.

Стоит отметить, что поправки разработали в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы.

Ранее Минздрав России включил Алтайский край в число самых «беременных» регионов страны.