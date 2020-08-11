Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Беременным смягчат наказание за, например, причинение вреда средней тяжести

В России беременным смягчат уголовное наказание за нетяжкие преступления, пишет «Парламентская газета».

Беременность.
Беременность.
CC0

Нововведение затронет матерей с детьми до трех лет и беременных, совершивших преступления небольшой тяжести. Соответствующий закон вступил в силу 11 августа.

«Правительственные поправки в Уголовный кодекс РФ позволят освобождать условно-досрочно или заменять неотбытую часть наказания более мягким его видом для таких осужденных», — поясняет издание.

Авторы инициативы отметили, что пребывание детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии и физическом развитии.

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия не менее четверти срока наказания.

«Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. К таковым, в частности, относятся: оставление в опасности, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью», — приводит издание примеры преступлений небольшой тяжести.

Стоит отметить, что поправки разработали в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы.

Ранее Минздрав России включил Алтайский край в число самых «беременных» регионов страны.

В России в учреждениях уголовно-исправительной системы находится более 44 тыс. женщин, из них 1644 осуждены за преступления небольшой тяжести — по данным ФСИН на 1 марта 2019 года. При этом наказание отбывают всего 19 беременных. Еще 8 женщин имеют детей в возрасте до трех лет — малыши находятся в доме ребенка при исправительном учреждении.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость