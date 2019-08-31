Беременную двойней россиянку 50-ти лет задержали из-за ритуального убийства на Кипре

Полиция Кипра задержала 50-летнюю беременную двойней россиянку. Ее подозревают в организации смертельной церемонии, в результате которой погибла 34-летняя жительница Латвии, сообщил «Московский комсомолец».

Погибшая женщина приняла участие в церемонии, где было нужно выпить галлюциногенный отвар аяуаска. Обычно его можно встретить в южноамериканских странах, таких, как Перу. В аяуаске содержится запрещенное в России вещество диметилтриптамин.

О том, что стало точной причиной смерти, неизвестно. В местной полиции считают, что жертва умерла после того, как смешала галлюциногенную настойку с алкоголем. При этом в полиция Кипра отметили, что это первый подобный случай с диметилтриптамином в восточной части Средиземноморья.

Полицейские задержали 50-летнюю россиянку. Ее подозревают в организации смертельной церемонии и непреднамеренном убийстве, женщина беременна двойней. Сейчас она находится под стражей в клинике в Лимассоле.

Опасное вещество на Кипр мог доставить 42-летний уроженец Колумбии — муж задержанной россиянки. Его разыскивают. Он уже покинул страну.

Обряд длился 4 дня. Он проводился и раньше, но летальными исходами не заканчивался. Его смысл в некоем очищении. Всего в церемонии принимали участие 30 человек.