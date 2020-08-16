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Жизнь

Беременную жену Преснякова захейтели за отдых в Турции

Певица Наталья Подольская, которая беременна вторым ребенком, опубликовала в Instagram фото с отдыха в Турции. Поклонники напомнили ей, что коронавирус никуда не делся и проводить время на заграничных курортах сейчас опасно.

Певица Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская
instagram.com/nataliapodolskaya/

В Турции жена Преснякова отдыхала вместе с подругой и ее детьми. Здесь же она впервые рассказала о своем интересном положении, хотя ее подписчики давно об этом догадывались.

Некоторые поздравили Подольскую со второй беременностью, а другие — обрушились с критикой и даже привязали протесты в Белоруссии.

«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», «Вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут… придется там рожать и жить», «Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну. А про Беларусь вообще молчу. Ей это неинтересно, зазвездилась. Стыдно!», — прокомментировали пост поклонники.

Напомним, что пока границы были закрыты, звезды предпочитали отдыхать в Горном Алтае. В этом году Республику посетили Никита Ефремов, Мария Ивакова, Юлия Барановская, Андрей Мерзликин и другие.

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