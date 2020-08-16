Беременную жену Преснякова захейтели за отдых в Турции

В Турции жена Преснякова отдыхала вместе с подругой и ее детьми. Здесь же она впервые рассказала о своем интересном положении, хотя ее подписчики давно об этом догадывались.
Некоторые поздравили Подольскую со второй беременностью, а другие — обрушились с критикой и даже привязали протесты в Белоруссии.
«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», «Вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут… придется там рожать и жить», «Где мозги? Во время пандемии лететь в чужую страну. А про Беларусь вообще молчу. Ей это неинтересно, зазвездилась. Стыдно!», — прокомментировали пост поклонники.
Напомним, что пока границы были закрыты, звезды предпочитали отдыхать в Горном Алтае. В этом году Республику посетили Никита Ефремов, Мария Ивакова, Юлия Барановская, Андрей Мерзликин и другие.