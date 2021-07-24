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Жизнь

Беременную жительницу Барнаула лишают кусочка земли, а суд «заставляет» снести дом и бомжевать с детьми

Жительница Барнаула Русалина Кондратьева рассказала в интернет-сообществе «Барнаул 22», как районные власти города лишают ее жилья из-за какого-то старого упущения.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

«У меня двое ребятишек, беременна третьем. И администрация не идет на какие-либо условия. Ведь этот кусочек земли, пять соток, для них ничего не значит, а для меня — это все!» — начала Русалина свою историю.

В 2000 году ее родители, когда она училась в четвертом классе, купили землю с домом и оформили документы. В 2011 году на этом участке построили еще один дом. После этого женщина много лет возвращала кредит, который брала на строительство.

Странности начались, когда начали оформлять дом — оказалось, что землю нужно было вовремя переоформить, чего родители не сделали.

«И теперь Ленинская администрация настаивает на том, чтобы я снесла дом. Я работаю в больнице, а точнее в роддоме. Мне не по силам такие растраты. Подавала документы на торги, как положено, но почему-то все куда-то пропало. А вчера в суде мне сказали: „Приведите причины, почему не нужно сносить дом?“ Когда я в суде объяснила, что это единственная крыша над головой, которая есть, судья сказал: „Дети — это не основание вас не выселять“. Судья даже не стал слушать, что я хотела взять землю как положено в аренду с дальнейшим узаконением», — рассказала Русалина.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

«Ленинская администрация ссылается на решение судьи. И к следующему заседанию, 27 июля, судья ждет подпункт, почему не сносить этот дом. А я уже не знаю, что им писать. Больших денег на юристов и адвокатов у меня нет. Длится это все уже около двух лет», — отметила женщина.

Она подчеркнула, что во всей истории есть ряд нюансов. В частности, по ее словам, администрация не распоряжается земельным участком, а всем занимается вышестоящая инфраструктура.

«И чтобы было основание для сноса дома, администрация должна мне прислать письменный отказ, что они не предоставляют его в аренду, чего нет до сих пор», — пояснила Русалина.

Второе — как положено по закону земельный участок участвовал в торгах, но по непонятным причинам все остановилось и никто ничего не объясняет.

Лёжка бомжей под коммунальным мостом.
Лёжка бомжей под коммунальным мостом.
Михаил Хаустов

Также женщину смущает, что власть дает участок в аренду при условии сноса дома и новой постройки, но это не логично — строить дом дважды.

«Ссылаются они на решение суда — как решит суд. А судье нужны факты, почему не нужно сносить дом и не выгонять нас с детьми оттуда. Вот такой замкнутый круг», — рассказала Русалина.

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