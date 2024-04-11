Берещенье. Кому молиться и что делать 11 апреля

Традиции Берещенья
В этот день на Руси особое внимание уделяли прекрасному и любимому народом дереву — березе. Она считалась символом жизни, здоровья и света.
С появлением христианства появилась еще одна причина любить это дерево — Богородица и младенец Иисус укрылись от непогоды именно под березой.
В Берещенье больного ребенка нужно было хлестнуть березовым прутиком (как в бане), чтобы хворь отступила.
Собранный березовой сок в этот день придавал силы и укреплял здоровье.
Березы.
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Что нельзя делать 11 апреля
- Находиться рядом с плакучей ивой, иначе во сне может прийти злой дух.
- Охотиться и ловить рыбу.
- Ругаться и произносить бранные слова в слух.
- Заниматься рукоделием.
- Готовить много еды, в противном случае блюда получатся не вкусными и быстро испортятся.
Береза, березовый сок.
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Народные приметы на Берещенье
- Если галки летают стаями, в скором времени начнется дождь.
- Вороны строят гнезда на нижних ветках деревьев — летом будет много гроз.
- Березовый сок течет быстро и обильно — лето будет дождливым.
- Гром предвещает похолодание.
- Увидели белую птицу в небе — к удаче.
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