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Жизнь

Берлинская операция: как победили фашистов и причем здесь челюсть Гитлера

16 апреля началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Она положила конец Второй мировой войне и жизни Адольфа Гитлера. О том как это было, расскажет altapress.ru.

Знамя Победы над Рейхстагом.
Знамя Победы над Рейхстагом.
Евгений Халдей

Наступление на Берлин

Начало операции силами двух фронтов назначили на 16 апреля. Задачей 1-го Белорусского фронта стало нанесение главного удара — с кюстринского плацдарма. Четыре общевойсковых и две танковых армии нужно было преодолеть хорошо укрепленную немецкую оборонную полосу на Зееловских высотах. 1-й Украинский фронт должен был нанести удар южнее Берлина, наступать в направлении реки Эльба и соединиться с западными союзниками, пишет Всемирная энциклопедия

В конечном итоге, в операции участвовали три советских фронта: 1 и 2-й Белорусские и 1-й Украинский. В их составе было около 2,5 млн человек, 6200 танков и 7500 самолетов. Противник — немецкие группы армий «Висла» и «Центр» численностью не более 1 млн человек, а также 1500 танков и 3300 самолетов.

Уже 29 апреля начались бои за рейхстаг, а 30 апреля Егоров и Кантария, разведчики 150-й стрелковой дивизии, водрузили над ним красное знамя. Штурмом взяли и Имперскую канцелярию. Тогда же, 30 апреля, покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер со своей женой Евой Браун. До того, как советские солдаты ворвались в бункер, который располагался на территории имперской канцелярии, они застрелились. Следом за ним покончил с жизнью министр пропаганды Геббельс.

Бой за Рейхстаг
Бой за Рейхстаг
Иван Шагин/МАММ/МДФ/russfoto
Рейхстаг
Рейхстаг
Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russfoto

Полностью прекратилось сопротивление уже 2 мая, спустя несколько недель после начала операции. Остатки берлинского гарнизона сдались в плен, вместе с этим свою способность к организованному сопротивлению утратила вся армия противника. Некоторое время их войска продолжали вести боевые действия на территории Чехословакии. Чтобы с этим покончить часть сил 1-го Украинского фронта переправили в район Праги.

В ночь на 9 мая, маршал Жуков и представители английского, американского, французского командования приняли безоговорочную капитуляцию германских войск — война в Европе закончилась .

Потери берлинской операции

Потери советских войск были значительными: более 350 тысяч убитых и раненых, 78 тысяч из них — безвозвратные жертвы. Противник потерял больше — немецкая группировка численностью близкой к 1 млн человек перестала существовать. Около 150 тысяч убитых, остальные стали пленными или успели уйти на запад.

Смерть Гитлера

Если с победой все очевидно, то смерть Гитлера до сих пор вызывает споры. Ее называют мистификацией и даже после многочисленных исследований выдвигаются новые версии произошедшего.

Газетный выпуск по случаю смерти Гитлера
Газетный выпуск по случаю смерти Гитлера
wikipedia.org

По одной из версий, Гитлера, еще во время штурма советскими войсками, вывезли в Аргентину. Операции даже дали название «Сераль». По этому предположению там он спокойно жил и ушел из жизни только 1964 году. Существуют и другие версии бегства Гитлера, но все они заканчиваются в Аргентине.

По версии Джерарда Уильямса и Саймона Данстена, описанной в книге «Серый волк: бегство Адольфа Гитлера», за три дня до гибели вождя Третьего рейха и его супругу заменили двойниками. 30 апреля 1945 года с двойниками расправились, а их тела сожгли. Авторы считают, что именно эти останки обнаружили советские солдаты, пишут «Аргументы и факты».

Исследования черепа Гитлера

Французские исследователи, получившие доступ к зубам и фрагменту черепа Гитлера, хранящихся в Москве, подтвердили — череп принадлежит Адольфу Гитлеру.

Строение фрагмента черепа идентичен рентгенографическим снимкам черепа вождя Третьего Рейха. Один из зубов изучали с помощью электронного микроскопа — наличие отложений зубного камня показал отсутствие следов мясного волокна, тогда как Гитлер действительно был вегетарианцем. Кроме того, им удалось обнаружить следы цианида, указывающие на отравление.

Филипп Шарлье,
специалист по медицинской и юридической антропологии:

Эти зубы — подлинные, нет никаких сомнений. Наше исследование доказывает, что Гитлер умер в 1945 году. Мы можем остановить все теории заговора насчет Гитлера. Он не сбегал в Аргентину на подводной лодке, он не прятался ни на секретной базе в Антарктике, ни на темной стороне Луны.

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