Берлинская операция: как победили фашистов и причем здесь челюсть Гитлера

16 апреля началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Она положила конец Второй мировой войне и жизни Адольфа Гитлера. О том как это было, расскажет altapress.ru.

Наступление на Берлин

Начало операции силами двух фронтов назначили на 16 апреля. Задачей 1-го Белорусского фронта стало нанесение главного удара — с кюстринского плацдарма. Четыре общевойсковых и две танковых армии нужно было преодолеть хорошо укрепленную немецкую оборонную полосу на Зееловских высотах. 1-й Украинский фронт должен был нанести удар южнее Берлина, наступать в направлении реки Эльба и соединиться с западными союзниками, пишет Всемирная энциклопедия

В конечном итоге, в операции участвовали три советских фронта: 1 и 2-й Белорусские и 1-й Украинский. В их составе было около 2,5 млн человек, 6200 танков и 7500 самолетов. Противник — немецкие группы армий «Висла» и «Центр» численностью не более 1 млн человек, а также 1500 танков и 3300 самолетов.

Уже 29 апреля начались бои за рейхстаг, а 30 апреля Егоров и Кантария, разведчики 150-й стрелковой дивизии, водрузили над ним красное знамя. Штурмом взяли и Имперскую канцелярию. Тогда же, 30 апреля, покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер со своей женой Евой Браун. До того, как советские солдаты ворвались в бункер, который располагался на территории имперской канцелярии, они застрелились. Следом за ним покончил с жизнью министр пропаганды Геббельс.

Бой за Рейхстаг Иван Шагин/МАММ/МДФ/russfoto Рейхстаг Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russfoto

Полностью прекратилось сопротивление уже 2 мая, спустя несколько недель после начала операции. Остатки берлинского гарнизона сдались в плен, вместе с этим свою способность к организованному сопротивлению утратила вся армия противника. Некоторое время их войска продолжали вести боевые действия на территории Чехословакии. Чтобы с этим покончить часть сил 1-го Украинского фронта переправили в район Праги.

В ночь на 9 мая, маршал Жуков и представители английского, американского, французского командования приняли безоговорочную капитуляцию германских войск — война в Европе закончилась .

Потери берлинской операции

Потери советских войск были значительными: более 350 тысяч убитых и раненых, 78 тысяч из них — безвозвратные жертвы. Противник потерял больше — немецкая группировка численностью близкой к 1 млн человек перестала существовать. Около 150 тысяч убитых, остальные стали пленными или успели уйти на запад.

Смерть Гитлера

Если с победой все очевидно, то смерть Гитлера до сих пор вызывает споры. Ее называют мистификацией и даже после многочисленных исследований выдвигаются новые версии произошедшего.

Газетный выпуск по случаю смерти Гитлера wikipedia.org

По одной из версий, Гитлера, еще во время штурма советскими войсками, вывезли в Аргентину. Операции даже дали название «Сераль». По этому предположению там он спокойно жил и ушел из жизни только 1964 году. Существуют и другие версии бегства Гитлера, но все они заканчиваются в Аргентине.

По версии Джерарда Уильямса и Саймона Данстена, описанной в книге «Серый волк: бегство Адольфа Гитлера», за три дня до гибели вождя Третьего рейха и его супругу заменили двойниками. 30 апреля 1945 года с двойниками расправились, а их тела сожгли. Авторы считают, что именно эти останки обнаружили советские солдаты, пишут «Аргументы и факты».

Исследования черепа Гитлера

Французские исследователи, получившие доступ к зубам и фрагменту черепа Гитлера, хранящихся в Москве, подтвердили — череп принадлежит Адольфу Гитлеру.

Строение фрагмента черепа идентичен рентгенографическим снимкам черепа вождя Третьего Рейха. Один из зубов изучали с помощью электронного микроскопа — наличие отложений зубного камня показал отсутствие следов мясного волокна, тогда как Гитлер действительно был вегетарианцем. Кроме того, им удалось обнаружить следы цианида, указывающие на отравление.

Филипп Шарлье,

специалист по медицинской и юридической антропологии: