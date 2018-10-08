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Берлускони на дне рождения Путина раскрыл «распространенную ложь»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, на дне рождения Владимира Путина раскрыл «распространенную ложь» — Черное море на самом деле не черное. Своим открытием политик поделился в твиттере.

«Я раскрыл еще одну распространенную „ложь“. Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета», — написал в твите Берлускони.

На фотографии в блоге политик на фоне пальм показывает рукой на полоску моря вдали.

Накануне Берлускони заявил, что летит на день рождения к «своему другу Владимиру Путину». Из-за дня рождения российского лидера Берлускони пропустит проходящие в Милане съезд партии «Вперед, Италия». Напомним, что в 2017 году итальянский друг Путина также посетил день рождения российского президента в Сочи. Итальянский политик подарил Путину огромный пододеяльник.

А ранее Сильво Берлускони и Владимир Путин вместе посещали Алтай.

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