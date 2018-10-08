Берлускони на дне рождения Путина раскрыл «распространенную ложь»

Ho scoperto un'altra diffusa 'bugia': il Mar Nero non è nero ma un di azzurro intenso bellissimo.. #marnero pic.twitter.com/rcf0F8yCEv— Silvio Berlusconi (@berlusconi) 7 октября 2018 г.
«Я раскрыл еще одну распространенную „ложь“. Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета», — написал в твите Берлускони.
На фотографии в блоге политик на фоне пальм показывает рукой на полоску моря вдали.
Накануне Берлускони заявил, что летит на день рождения к «своему другу Владимиру Путину». Из-за дня рождения российского лидера Берлускони пропустит проходящие в Милане съезд партии «Вперед, Италия». Напомним, что в 2017 году итальянский друг Путина также посетил день рождения российского президента в Сочи. Итальянский политик подарил Путину огромный пододеяльник.
А ранее Сильво Берлускони и Владимир Путин вместе посещали Алтай.