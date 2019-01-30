Бермудский треугольник «отдал» морским археологам корабль, исчезнувший 95 лет назад

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший 95 лет назад, сообщает РИА Новости .

Торговое судно SS Cotopaxi везло уголь из Чарльстона на Кубу в конце 1925 года и исчезло вместе с 32 членами экипажа.

Загадочная зона

История исчезновения корабля сыграла важную роль в формировании мифа о Бермудском треугольнике — загадочной зоне возле Бермудских островов, в которой «исчезают» корабли и самолеты.

Данные архива

Из архивов удалось узнать, что дело об исчезновении Cotopaxi рассматривали в суде. Там сообщалось, что у Флориды был сильный шторм, а родственники исчезнувших моряков называли судно непригодным для плавания в океане.

А президент компании Clinchfield Navigation, оператора корабля, сообщил о сильном шторме у побережья Флориды в день, когда Cotopaxi посылал сигнал бедствия, пишет mail.ru. Он же назвал и последние известные координаты парохода.

Место крушения вычислили по последним известным координатам.

Погружения

Первые погружения в этом районе, даже с использованием подводного робота, ни к чему не привели. Барнетт связался с Аль Перкинсом, водолазом, который в течение десятилетий изучал затонувшие корабли у побережья Флориды.

Перкинс собрал целую коллекцию деталей и небольших обломков, поднятых им с морского дна. Среди них был и клапан, изготовленный в мичиганском городе Экорс — там же, где и Cotopaxi. Не оставалось сомнений, что корабль затонул где-то поблизости.

Обломки судна в 56 километрах от города Сент-Огастин во Флориде, пишет bfm.ru.

Сейчас команда археологов готовит документальный фильм о своем открытии.