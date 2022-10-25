Берут по алфавиту. Алтайские строители жалуются на повестки для «забронированных» специалистов

Заострить вопрос о брони для особо важных специалистов попросили члены Союза строителей на собственном заседании. Они сообщили, что, невзирая на подготовленные списки, некоторых рабочих продолжают забирать.

Несмотря на то, что власти объявили о выполненном плане по частичной мобилизации, специалистам продолжают поступать повестки, отметили на заседании регионального Союза строителей.

Причем особо ценным — для которых организация оформляла документы на получение брони. «Берут прям по алфавиту», — негодуют заседатели.

Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин рассказал о проблеме, сравнив работу Минстроя и Министерства промышленности.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей: