25 октября
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Жизнь

Берут по алфавиту. Алтайские строители жалуются на повестки для «забронированных» специалистов

Заострить вопрос о брони для особо важных специалистов попросили члены Союза строителей на собственном заседании. Они сообщили, что, невзирая на подготовленные списки, некоторых рабочих продолжают забирать.

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Несмотря на то, что власти объявили о выполненном плане по частичной мобилизации, специалистам продолжают поступать повестки, отметили на заседании регионального Союза строителей.

Причем особо ценным — для которых организация оформляла документы на получение брони. «Берут прям по алфавиту», — негодуют заседатели.

Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин рассказал о проблеме, сравнив работу Минстроя и Министерства промышленности.

Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей:

Констатирую факт. Сразу после 21 числа Союз промышленников спокойно вышел на Химочку, передал списки, он подготовил письмо губернатору — все согласовали. Мы тоже собрали списки, передали в Минстрой.

А мне говорят: «Нет, вы давайте передайте всем, что форма не такая, таблица не такая. Собирайте». Сегодня заберут всех строителей, всех технологов с заводов, а завтра встанут социальные стройки. Кого это должно волновать-то в первую очередь?

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