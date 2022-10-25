Берут по алфавиту. Алтайские строители жалуются на повестки для «забронированных» специалистов

Несмотря на то, что власти объявили о выполненном плане по частичной мобилизации, специалистам продолжают поступать повестки, отметили на заседании регионального Союза строителей.
Причем особо ценным — для которых организация оформляла документы на получение брони. «Берут прям по алфавиту», — негодуют заседатели.
Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин рассказал о проблеме, сравнив работу Минстроя и Министерства промышленности.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей:
Констатирую факт. Сразу после 21 числа Союз промышленников спокойно вышел на Химочку, передал списки, он подготовил письмо губернатору — все согласовали. Мы тоже собрали списки, передали в Минстрой.
А мне говорят: «Нет, вы давайте передайте всем, что форма не такая, таблица не такая. Собирайте». Сегодня заберут всех строителей, всех технологов с заводов, а завтра встанут социальные стройки. Кого это должно волновать-то в первую очередь?