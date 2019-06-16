Директор Барнаульского зоопарка стал героем шоу на Первом канале

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев принял участие в шоу «Видели видео» на Первом канале. Выпуск показали утром в воскресенье, 16 июня. Телевизионщиков заинтересовало видео, снятое в зоопарке еще в 2016 году. Лебедь Жорка тогда пожаловался на розовых пеликанов, с которыми не удалось подружиться.

На программу Сергей Писарев приехал со своим замом Александром Чеботаревым. Они рассказали о зоопарке и историях его жителей. Особенно умилило и растрогало студию то, как животные каждый день ждут и встречают своих хозяев.

Писарев подарил ведущему шоу Александру Смолу книгу про льва Алтая, пригласил вех желающих на экскурсию в Барнаульский зоопарк.

В конце шоу зрители зрители голосовали за лучший ролик. В своей номинации гости из Барнаула выиграли.

Съемки программы проходили еще осенью. Сергей Писарев публиковал в Instagram несколько личных фото со съемок и экскурсии по Останкино.