Бешеная вишня, вонючая бузина и смертоносные каллы. Какие опасные ягоды и растения можно встретить на Алтае

Altapress.ru рассказывает, почему у некоторых ягод, встречающихся в Алтайском крае, странные и даже смешные названия, где их можно встретить и как понять, что вы отравились.

Вороний глаз четырехлистный

Невысокое растение в обрамлении четырех крупных листьев с одним зеленоватым цветком, распускающимся в июле-июне. На месте цветка созревает ягода. Ядовита не только она, но и все растение.

Вороний глаз четырехлистный. ru.wikipedia.org Вороний глаз четырехлистный. ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: понос, тошнота, рвота, резкое падение ритма сердца до 40 и менее сокращений в минуту, тахикардия и даже остановка сердца.

Белокрыльник (калла) болотный

Растет частично в воде на побережье водоемов. Его можно встретить и в Барнауле, например у озера на ул. Гущина. Высота ядовитых цветков достигает 40 см. Плоды созревают в виде красных ягод, собранных в гроздья.

Белокрыльник болотный. ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: тошнота, рвота, слюнотечение, понос, одышка, тахикардия и судороги.

Бузина травяная (вонючая)

Этот травянистый многолетник действительно имеет неприятный запах, толстое ползущее корневище и бороздчатый стебель высотой 60-170 см. Ядовиты у этой бузины листья и ягоды. Наиболее опасны незрелые плоды.

Бузина травяная (вонючая). ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: головокружение, головная боль, слабость, першение в горле, боли в животе, тошнота и рвота. Также возможно окрашивание слизистых в синий цвет из-за накопления в венозной крови оксигемоглобина, одышка с задержкой на выдохе и судо­роги.

Воронец колосовидный черный

Многолетнее ядовитое травянистое растение высотой до 80 см, с тонким стеблем и большими перистыми листьями. При созревании ягоды чернеют, становятся крупными и “глянцевыми”.

Плоды воронца колосистого. ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: сок растения раздражает кожу человека, вплоть до волдырей. Даже небольшого количества мякоти ядовитой ягоды достаточно, чтобы вызвать сильнейшее расстройство желудочно-кишечного тракта.

Ландыш майский

Многолетнее травянистое растение с ядовитыми ягодами красного цвета.

Ягоды ландыша. ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: головная боль, шум в ушах, редкий пульс, сужение зрачков и судороги.

Борщевик

Многолетнее растение, которое соцветиями-зонтиками напоминает тысячелистник . Только в реальности это ядовитый гигант высотой до 3-4,5 метров. У него ядовит не только сок, но и пыльца.

Борщевик. ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры тела вплоть до 40 градусов. При попадании сока на кожу появляются сильные “ожоги” – аллергические дерматиты.

Дурман обыкновенный

На Алтае можно встретить и дурман: как в городах, так и в дикой местности. Это ядовитое лекарственное растение, чьи листья используют для изготовления противоастматических препаратов. Дурман цветет белыми крупными цветками с неприятным запахом, а плоды его крупные, яйцевидные, с толстыми шипами.

Дурман обыкновенный. ru.wikipedia.org Семена дурмана. ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: сухость во рту, расстройство речи и глотания, расширение зрачков, нарушение ближнего зрения, боязнь света, бред, галлюцинации и возбуждение. При тяжелом отравлении возможна потеря ориентации, двигательное и психическое возбуждение, судороги.

Снежноягодник белый

Снежноягодник можно встретить возле школ, детских садов и просто во дворе как декоративное растение. Он несъедобен для человека, зато птицы любят им полакомиться. Ядовито все растение, но наиболее опасны ягоды.

Снежноягодник белый. ru.wikipedia.org Плод снежноягодника в разрезе ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: головокружение и рвота.

Паслен сладко-горький (красный)

Паслен сладко-горький еще известен под названием “Бешеная вишня”. Ядовиты у нее листья, стебель и плоды. Паслен растет как в дикой природе, так и на приусадебных участках как декоративное растение.

Паслен сладко-горький (красный). ru.wikipedia.org

Симптомы отравления: боли в животе, тошнота, рвота, угнетение двигательной и психической активности, затруднение дыхания, сердечно-сосудистая недостаточность.