«Бешеные деньги», внутреннее свечение и кусочки на память. 8 фактов о мозаике на здании алтайского управления ФСБ

Мозаичному панно «Знамя революции» на здании ФСБ в Барнауле (проспект Ленина, 30) в следующем году исполняется 40 лет. К юбилею его решили отреставрировать . Мы собрали 8 интересных фактов об этом произведении искусства.

1. Мозаика появилась на проспекте Ленина в 1983 году. На панно изобразили знамена, красноармейцев, Ленина, Дзержинского, Троцкого и даже Георгия Победоносца и его борьбу со змеем.

2. Авторы произведения — монументалисты из Санкт-Петербурга Валерий Вышивалов и Владимир Янтарев. Как писал журнал «Стройка-Алтай» со ссылкой на скульптора по металлу Эдуарда Добровольского, работа обошлась в «бешеные деньги» — 100 тыс. рублей. На эту сумму в те годы можно было купить 10 автомобилей «Волга».

3. Есть легенда, что мозаику набирали рабочие цеха кирпичного завода, находившегося в поселке Восточном. Но достоверных сведений об этом нет. Нет и точных данных о том, сколько времени заняли работы.

Мозаика из смальты Открытые источники в Интернете

4. Панно сделано из смальты. Это цветное толстое непрозрачное стекло, выплавленное с добавлением оксидов металлов. Оно превосходит по прочности керамику и некоторые виды камня и не выцветает от времени. Смальта практически вечная — римские мозаики пережили два тысячелетия. А еще этот материал обладает эффектом внутреннего свечения.

5. Техника исполнения мозаики создают игру света и тени. В зависимости от освещения на первый план выступает новая деталь.

6. Размер «Знамени революции» — 11,5 на 13 метров. Панно не требует постоянной специальной чистки — дождь вполне подходит для этих целей.

7. Мозаику вскоре после ее создания оградили забором из-за того, что многие прохожие отковыривали от нее кусочки на память.

Смальта Wikimedia Commons

8. К реставрации панно, по данным мэрии Барнаула, уже приступили представители Российской академии художеств мастерской Зураба Церетели и Московского союза художников. Работу планируют завершить к ноябрю.