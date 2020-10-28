Бесплатная распечатка текста и уникальное приложение об окружающей среде. Вышел второй выпуск #Фабрикабизнесидей

Региональный центр «Мой Бизнес» продолжает знакомить зрителей с героями конкурса #Фабрикабизнесидей. В новом выпуске молодые предприниматели представили свои проекты, которые смогут не только сохранить ваши деньги, но и окружающую среду.

Что нас не убивает — делает сильнее

Сергей Гетманец и Евгений Решетников — студенты АлтГУ, они вместе работают над бизнес-проектом. Сергей признается, что ему крайне сложно заводить новые знакомства и в целом общаться с людьми. Чтобы побороть свои страхи, он начал заниматься танцами. Ровно с той же целью он принял участие в конкурсе:

Сергей Гетманец,

участник бизнес-реалити:

— Участие этом проекте — очень хороший вызов для меня, потому что это общение с большим количеством людей, выступления, знакомство с менторами, с другими участниками.

Его коллега, Евгений, занимался кикбоксингом с детства, «я жил этим» — признается он. Но в 2013 случилось несчастье — Евгений попал в аварию, после чего дорога к спорту для него была закрыта. Правда, это ничуть не сломило нашего героя — он занялся армлифтингом, и уже через 2 года стал кандидатом в мастера спорта. Но Евгений этим не ограничивался, желание везде себя попробовать и привело его в бизнес:

Евгений Решетников,

участник бизнес-реалити:

— Я начал заниматься в абсолютно разных сферах, я сбывал велосипеды, я готовил чипсы, продавал их. Занимался товарным бизнесом. Но и, конечно, хотелось заработать.

Бизнес-идея молодых предпринимателей — бесплатно сканировать и печатать тексты для студентов, деньги которым очень нужны. Сергей и Евгений планируют зарабатывать на рекламе, она будет размещаться на каждом листе — либо на задней части, либо на лицевой, снизу

Земля — наш общий дом и мы должны его беречь

Богдан Максимов учится в АлтГУ на 3ем курсе. Будущий предприниматель считает, что наша планета — общий дом, и каждый житель должен о нем заботится. В противном случае, это приведет к экологической катастрофе.

Сам Богдан начинал с того, что раздельно собирал мусор, но в какой-то момент понял — в России этим заниматься бессмысленно, поскольку нет «общей системы».

Богдан Максимов,

участник бизнес-реалити:

— Я считаю, что вклад отдельного человека не значим. Мы можем собирать мусор раздельно, но если это все будет выброшено в один бак, то здесь нет никакого смысла.

Идея Богдана — создать наглядное интерактивное пособие для школьников и студентов. К примеру, приложение Богдана позволит вам наглядно изучить ареол распространения того или иного животного. Более того, пользователи смогут не только прикоснуться к красотам мироздания, но и сделать прогноз о будущем нашей планеты. Начинающий предприниматель резюмирует, его проект — приложение о том, как всё взаимосвязано в окружающей среде

Узнавайте больше о героях и их проектах в свежем выпуске — www.youtube.com

#мойбизнес #мойбизнес22 #барнаул #стартап #Фабрикабизнесидей

Организатор Конкурса: Центр «Мой бизнес». Срок проведения Конкурса: 29.07.20−04.12.20. Положение о Конкурсе — здесь