Бесплатная ватрушка: фестиваль активного отдыха прошел в Барнауле

Фестиваль приурочили к Международному дню без интернета.
На площади было организовано бесплатное катание на коньках. Дети и подростки до 15 лет также могли бесплатно прокатиться с горки на ватрушке, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Кипела работа детских спортивно-игровых площадок, призовой фонд для которых предоставили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Балушкин и Анатолий Суворов, Барнаульской городской Думы Галина Буевич, Александр Лисицын, Александр Гросс, Дмитрий Абалымов, сеть предприятий общественного питания «Грильница».
На площади работали торговые точки, а при содействии ООО «Барнаульский молочный комбинат» организована полевая кухня.
31 января многие барнаульцы порадовались бесплатным площадкам — массовому катанию на самых больших ледовых аренах, в зоопарке. По предварительной информации, порядка трех тысяч человек пришли посмотреть на питомцев зоопарка.