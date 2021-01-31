Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бесплатная ватрушка: фестиваль активного отдыха прошел в Барнауле

31 января в Барнауле на площади Мира прошел Фестиваль активного отдыха.

Фестиваль активного отдыха в Барнауле.
Фестиваль активного отдыха в Барнауле.
barnaul.org

Фестиваль приурочили к Международному дню без интернета.

На площади было организовано бесплатное катание на коньках. Дети и подростки до 15 лет также могли бесплатно прокатиться с горки на ватрушке, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Кипела работа детских спортивно-игровых площадок, призовой фонд для которых предоставили депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Балушкин и Анатолий Суворов, Барнаульской городской Думы Галина Буевич, Александр Лисицын, Александр Гросс, Дмитрий Абалымов, сеть предприятий общественного питания «Грильница».

На площади работали торговые точки, а при содействии ООО «Барнаульский молочный комбинат» организована полевая кухня.

31 января многие барнаульцы порадовались бесплатным площадкам — массовому катанию на самых больших ледовых аренах, в зоопарке. По предварительной информации, порядка трех тысяч человек пришли посмотреть на питомцев зоопарка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость