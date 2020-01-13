Бесплатные бани, застолье и отдых «всё включено» в Крещение

Приближается Крещение — один из главных православных праздников. 19 января Иисус Христос крестился в водах реки Иордан. Неделя с 18 января является Крещенской. Считается, что вся вода в этот период становится святой. Человек, омывающийся в природном водоеме в это время, смывает с себя весь негатив, очищает свое тело и помыслы.

База отдыха «Русский Дом» приглашает сибиряков в свои бани с прорубью! 18, 19 и 20 января 2020 бани с прорубью бесплатны для гостей!

В баню на реку гостей доставляют на снегоходах или, — от чего просто захватывает дух…, — на санях, запряженных лошадьми. Для тепла и русского колорита гостям предлагаются теплые тулупы из настоящей овчины.

У гостей «Русского Дома» есть уникальная возможность побыть наедине с зимним звенящим пространством и окунуться в очищающие Крещенские воды реки Чумыш. И хоть Чумыш — это не Иордан, в это волшебное время вся природная вода становится «живой». После проруби Вас согреет в своих жарких объятиях русская парная с вениками. Жажду утолит русский домашний квас, который будет ждать в предбаннике в запотевших бутылках.

Отличным дополнением к Крещенским омовениям станет программа отдыха «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» от «Русского Дома». Коньки, лыжи, снежная гора с «плюшками», верховая езда и катание на конных санях.

В трапезной гостей ждет радушный прием — хлебосольный стол — также по принципу «всё включено» и музыкальная программа, дискотека.

Оставьте на время свои дела и заботы, приезжайте в «Русский Дом» за здоровьем и радостью! А баньку можно выбрать любую на свой вкус: с прорубью, с настоящей Крещенской купелью или просто русскую на дровах!

Справки и бронирование — через администраторов базы

по телефонам: 8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64,

по e-mail: russs-dom@mail.ru

Сайт: www.russ-dom.ru

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