7 апреля
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Жизнь

Бесплатные наблюдения за звездами и планетами организовали в Барнауле

Сезон астрономических наблюдений начался в барнаульском планетарии с начала апреля, сообщают в мэрии Барнаула.

Планетарий открылся в бывшем кинотеатре "Родина". 12 февраля 2022 год
Планетарий открылся в бывшем кинотеатре "Родина". 12 февраля 2022 год
altapress.ru

На площадке перед планетарием на Ленина, 19 по расписанию устанавливают необходимое оборудование.

Горожане смогут бесплатно посмотреть на небесные тела своими глазами вместе со специалистами «звездного дома».

Например, в этом месяце барнаульцев приглашают понаблюдать за Солнцем, Марсом и растущей Луной.

Ближайшая встреча пройдет 9 апреля с 12:00 до 12:40 и с 14:00 до 14:40. Актуальное расписание можно найти на сайте планетария.

В учреждении также отмечают, что наблюдения проходят только в ясный день. О погодных условиях и о том, состоится ли встреча, можно узнать за час до ее начала в Telegram-канале.

Ранее мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7 апреля.

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