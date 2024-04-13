«Бесплатный» проезд детей из многодетных семей Алтайского края наделал много шума

С 1 апреля 2024 года в Алтайском крае вступил в силу закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Одна из них — бесплатный проезд школьников, воспитывающихся в многодетных семьях. Однако обеспокоенные родители потенциальных льготников стали сообщать, что эта мера пока так и не заработала.

Так пресс-служба алтайского отделения «Справедливая Россия — За правду» рассказала, что к руководителю их фракции в АКЗС Александру Молотову обратились родители с просьбой разобраться, почему школьники из многодетных семей, несмотря на принятый закон, вынуждены по-прежнему платить за «бесплатный» проезд в общественном транспорте и покупать проездные билеты.

Социалисты сообщили — минсоцзащита края в своем Telegram-канале пояснила, что накладка вышла из-за того, что профильные ведомства не успели подготовить соответствующие нормативные акты. В паблики же «просочилась» информация, что льгота заработает вообще лишь в следующем учебном году.

После того как депутат написал обращение в прокуратуру края, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», ситуация начала сдвигаться с мертвой точки. «Так, в Камне-на-Оби многодетным родителям стали сообщать о возможности их детям-школьникам воспользоваться правом на бесплатный проезд, уже начиная с 15 апреля, — написал в своем Telegram-канале Александр Молотов. — И хотя такая информация пока единичная, происходящие изменения не могут не радовать.»

Алтайские социалисты отмечают, что проблем с реализацией вводимых в крае мер поддержки многодетных семей по-прежнему предостаточно. Это, считают они, касается не только бесплатного проезда, но и бесплатного питания — сигналы о сложностях с его организацией им также поступают.

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