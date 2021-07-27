Бесплатный Wi-Fi добрался до набережной Оби и Нагорного парка Барнаула

Гуляющие по набережной Оби и Нагорному парку Барнаула теперь могут подключиться к бесплатной сети «Dianet WiFi Free», сообщили в администрации города.

Система авторизации — по номеру телефона через звонок, она соответствует требованиям законодательства и гарантирует безопасность пользовательских данных.

Интернет в любимые барнаульцами места для прогулок завел «Дианэт», дочернее общество АО «ЭР-Телеком Холдинг» (предоставляет услуги в Барнауле под брендами «Дом.ru», «Рапир Телеком», «Дианэт.ру»).

Всего установили шесть точек доступа, которые покрывают и парк, и набережную, и даже частично акваторию Оби.

Соединение не прерывается, оборудование рассчитано на работу при любой погоде (до -50 градусов).

Выходить в интернет на скорости 100 Мбит/с могут 500 пользователей на одной точке, то есть 3 тыс. человек одновременно.

Доступа к Wi-Fi в местах массового скопления людей и на социально значимых объектах ведут в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и национального проекта «Жилье и городская среда».