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Бесплатно! Дни открытых дверей в Веселкино для жителей Алтайского края

Для кого?

  • Для школьников 1−4 классов.

Когда?

  • Ведем запись с 16 сентября по 4 ноября!
  • Будни — с 12 до 16 часов.
  • Выходные — с 10 до 12 часов.

Как проходит?

  • В форме интерактивного квеста «А знаешь ли ты Веселкино?!». Продолжительность — 1 час.
День открытых дверей в Веселкино!
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем

Как попасть?

  1. Собрать группу (от 15 человек)
  2. Выбрать дату и время посещения
  3. Написать в WhatsApp: 8 (903) 911-00-15 (Анне) школу, класс, количество детей, желаемые дату и время посещения
  4. Получить от менеджера подтверждение брони и анкету на посещение для заполнения
  5. В назначенный день и час прийти с анкетой в Веселкино и отлично провести время!

Пр-т Строителей, 117, ТРЦ GALAXY, 3-й этаж

Подробности на сайте

День открытых дверей в Веселкино!
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
День открытых дверей в Веселкино!
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
День открытых дверей в Веселкино!
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
День открытых дверей в Веселкино!
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
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