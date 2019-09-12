Бесплатно! Дни открытых дверей в Веселкино для жителей Алтайского края

Как попасть?
- Собрать группу (от 15 человек)
- Выбрать дату и время посещения
- Написать в WhatsApp:
8 (903) 911-00-15(Анне) школу, класс, количество детей, желаемые дату и время посещения
- Получить от менеджера подтверждение брони и анкету на посещение для заполнения
- В назначенный день и час прийти с анкетой в Веселкино и отлично провести время!
Пр-т Строителей, 117, ТРЦ GALAXY, 3-й этаж
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем
День открытых дверей в Веселкино!
Фото предоставлено рекламодателем