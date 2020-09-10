Бесплатное обучение «Школа жизни» для малообеспеченных женщин стартовало в Алтайском крае

Благотворительный фонд «Облака» борется с бедность в Алтайском крае, помогая семьям не только одеждой и едой, но и знаниями.

Некоторые думают, что в миг можно победить бедность, стоит лишь устроиться девушке на работу, но в жизни не бывает только черного или только белого. Жизнь складывается из разных оттенков, полутонов и смешения цветов.

Можно сказать, что вчера в жизни подопечных фонда «Облака» наступила белая полоса, потому что началось обучение в программе «Школа жизни».

Для каждого сотрудника, ученика и преподавателей сейчас наступает особое время, потому что за период обучения хочется дать женщинам максимум знаний, тех навыков, которые они не смогли получить самостоятельно, помочь им разобраться здесь и сейчас в своих проблемах.

Основатель фонда «Облака» Джамиля Семененко Фото предоставлено фондом «Облака»

Джамиля Семененко,

основатель фонда «Облака»:

Мы не ждем, что после прохождения занятий, вы измените жизнь радикально: закроете все долги, найдете успешного мужа, оформите ипотеку. Такие быстрые изменения не возможны даже у успешных людей. Мы ждем, что у вас сдвинется сознание и придет понимание того, что вы достойны большего и все в ваших руках.

Фото предоставлено фондом «Облака»

Для обучения фонд пригласил по-настоящему талантливых, профессиональных педагогов. При этом успех женщин, прежде всего, зависит только от них самих. «Мы не можем причинить вам добро», — говорит Джамиля. Фонд может дать подопечным базу, а именно обеспечить едой, одеждой, знаниями, помочь с трудоустройством, а дальше они сами должны менять свою жизни.

Фото предоставлено фондом «Облака»

В «Школе жизни» формируется сообщество, которое на всем пути будет поддерживать друг друга. На открытие пришли две женщины, которые прошли прошлое обучение, и вы знаете, они все время держались за руки, потому что стали друг другу близкими подругами. Это очень здорово иметь в окружении людей, которые также как и ты учатся и стараются выбраться из неблагополучия. Именно поэтому фонд всегда в первый и последний день устраивает чаепитие с булочками, бутербродами и пирожками.

Ученицы «Школы жизни» Фото предоставлено фондом «Облака»

Впереди девушек ждет долгая работа над собой и своими проблемами. Что-то будет у них получаться, а что-то нет. И это нормально! Главное выбрать верное направление и идти к нему, веря в свои силы, и зная, что рядом есть люди, готовые поддержать.

Программа реализована при поддержке Фонда Президентских грантов.