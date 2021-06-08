Беспомощных и пьяных россиян будут забирать в вытрезвители прямо из дома

Полицейские, в частности, будут вправе забирать в медвытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов смогут забирать людей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения даже из их собственных квартир и мест проживания.

Для того, чтобы приехать за пьяными, находящимися в собственном доме, полицейским нужно будет получить письменное заявление «граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Доставлять пьяных в вытрезвители будут сотрудники полиции. Брать должны нетрезвых россиян, которые не могут передвигаться сами.

C 1 января 2021 года в России снова действует система вытрезвителей, пишет polit.ru.

Сейчас вместо представителей МВД пьяных на улице должны забирать сотрудники скорой помощи.