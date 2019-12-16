«Беспредельщики» с Рублевки положили на лопатки Голливуд

Российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2» обошла по сборам в уик-энд голливудские фильмы и лидирует в российском прокате.

За четыре дня «Полицейский» собрал 372,3 млн рублей.

Снял ленту режиссер Илья Куликов. Сюжет повествует о сорвавшихся из-за ограбления планах сотрудников отдела полиции Барвихи встретить Новый год за городом в компании близких и коллег. В фильме снялись Сергей Бурунов, София Каштанова, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина, передаёт Kinobusiness.

На второй строчке «Джуманджи: Новый уровень», третья часть франшизы, со сборами 366,7 млн рублей. «Холодное сердце 2» опустилось на третье место: выпущенной на экраны ещё 28 ноября ленте удалось собрать 175,5 млн рублей, пишет NEWS.ru.

Без персонажа

В полном метре не снялся Александр Петров. Ранее актер заявил СМИ, что снимался в «рублевском проекте» на протяжении пяти лет. В фильме актеру не предложили сниматься, о чем он сам ранее заявлял СМИ.

Окупившиеся фильмы

За 11 месяцев 2019 года только восемь фильмов из 68, получивших государственную поддержку, окупились в прокате. В их числе — «Т-34», «Бабушка лёгкого поведения — 2», «Миллиард», «Любовницы», «Трезвый водитель», «Давай разведёмся», «Верность» и «Балканский рубеж».