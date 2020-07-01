Бессарабов: Сегодня мы голосуем за то, что нужно людям для комфортного проживания в нашей стране

— Голосование за поправки к Конституции — это, без преувеличения, исторический момент в жизни нашей страны, и каждого человека. Голосуя, мы становимся сопричастны к судьбе России, — отметил депутат, общаясь с журналистами. — Сегодня мы закрепляем в поправках уважение к нашей истории, предкам, а также наши достижения, в том числе социальные, все то, что сегодня нужно людям для комфортного проживания в нашей стране.

На избирательный участок парламентарий пришел вместе с семьей — супругой и детьми. «У нас сегодня маленький праздник — дочери в этом году исполнилось 18 и она впервые пользуется своим избирательным правом. Я рад, что с семьей удалось проголосовать на малой родине», — поделился Даниил Бессарабов.

Источник: altai-ter.er.ru