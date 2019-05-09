Бессмертный полк, георгиевская лента и Парад Победы: когда 9 мая стал праздником

В России ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы. 9 мая по случаю завершения Великой Отечественной войны 1941−1945 годов было решено сделать выходным, проводить парады и Бессмертный полк. Однако так было не всегда. Как и почему этот день стал праздником и как его отмечали в советские годы — в материале altapress.ru.

Великая Отечественная война считается одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. Она началась 22 июня 1941 года, в этот день на рассвете фашистская Германия напала на нашу страну.

Бой в Великую Отечественную russianphoto

Ценой человеческих жизней

В первоначальных планах фашистов эта война именовалась «молниеносной». По стратегии Гитлера Красная Армия должна была сдаться в течение полутора-двух месяцев. Но этого не произошло — противостояние затянулось на несколько лет. В итоге советские войска разгромили немцев в сражениях под Москвой, Ленинградом (ныне Санкт-Петербург) и Сталинградом (ныне Волгоград), на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Редкие снимки войны. camera.mil.ru

Все это удалось совершить ценой человеческих жизней. По официальной статистике, жертв почти 27 миллионов, в их числе почти 9 миллионов военнослужащих. Однако, пишет Газета.ру, эти цифры занижают число человеческих жертв. Согласно их данным общие потери Советского Союза составили 40−41 миллион человек (с учетом мирного населения).

Вместе с союзниками Красная Армия разгромила фашистскую Германию и освободила от оккупации страны Европы. А 9 мая 1945 года в Москву доставили акт о капитуляции фашистской Германии. Документ подписали в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени, по московскому времени — 9 мая в 0:43.

Танки идут на Берлин Анатолий Егоров/МАММ/МДФ/Russfoto

Первый парад Победы

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся первый парад Победы. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, принимал — маршал Георгий Жуков. Тогда по Красной площади прошли полки Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов и сводный полк Военно-Морского Флота.

Военные парады проходили нерегулярно. Второй военный парад провели только спустя 20 лет — 9 мая 1965 года. Затем в юбилейные годы — в 1985 и 1990 годах, пишет ТАСС.

Еще спустя 5 лет, в 1995 году по случаю 50-летия Победы на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет. С того момента торжественные шествия стали постоянными.

Великая отечественная война. russia.iratta.com

Как 9 мая стало праздником

В СССР 9 мая объявили Днем Победы над фашистской Германией еще 8 мая 1945 года. Первоначально его объявили всенародным, сделали выходным. Концерты, митинги, салюты — так продолжалось всего несколько лет. В декабре 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР — праздник Победы над Германией снова стал рабочим днем.

Лишь в год двадцатилетнего юбилея указом от 26 апреля 1965 года праздник 9 мая снова стал выходным, пишут РИА Новости. В России соответствующий указ подписали в 1995 году. С этого же года по радио и телевидению мы слышим специальную торжественно-траурную передачу «Минута молчания».

Символы Победы

То, что ассоциируются у нас с праздником, символы Дня Победы, на самом деле существуют с недавних пор. Так, в 2005 году символом Победы стала Георгиевская ленточка — в ней миллионы современников находят отражение связи поколений и воинской славы.

С 2012 года к торжеству добавилась общественная акция памяти «Бессмертный полк» — торжественное шествие с портретами участников Великой Отечественной войны.