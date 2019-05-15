Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
8639

«Бессмертный полк — 2019»: найди свое фото

В 2019 году в Барнауле в седьмой раз прошла акция памяти «Бессмертный полк». В строю полка прошли более 48 тысяч человек. Люди приходили с портретами близких — тех, кто боролся за мирное небо над нами.

Акция памяти «Бессмертный полк».
Акция памяти «Бессмертный полк».
Алексей Плотников.

На финальной точке шествия многие участники акции оставили слова благодарности на «Стене Победы». Кроме того, родственники фронтовиков вспомнили города, которые оставили важный след в жизни бойцов, и связали их одной красной линией.

К организации шествия было привлечено большое количество волонтеров и фотографов, которые сделали много фотографий людей, вставших в строй «Бессмертного полка — 2019».

Найти свои фотографии и скачать их можно по ссылке.

Координаторы акции «Бессмертный полк» в Алтайском крае выражают благодарность волонтерам Нине Татарниковой, Александре Загузовой, Анне Гречко, Алексею Плотникову и Евгении Шехватовой.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость