В 2019 году в Барнауле в седьмой раз прошла акция памяти «Бессмертный полк». В строю полка прошли более 48 тысяч человек. Люди приходили с портретами близких — тех, кто боролся за мирное небо над нами.

На финальной точке шествия многие участники акции оставили слова благодарности на «Стене Победы». Кроме того, родственники фронтовиков вспомнили города, которые оставили важный след в жизни бойцов, и связали их одной красной линией.

К организации шествия было привлечено большое количество волонтеров и фотографов, которые сделали много фотографий людей, вставших в строй «Бессмертного полка — 2019».

Найти свои фотографии и скачать их можно по ссылке.

Координаторы акции «Бессмертный полк» в Алтайском крае выражают благодарность волонтерам Нине Татарниковой, Александре Загузовой, Анне Гречко, Алексею Плотникову и Евгении Шехватовой.