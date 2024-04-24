«Бессмертный полк» заменят фотографиями героев на автобусах на Алтае

Ежегодную акцию "Бессмертный полк" отменили в Республике Алтай. Жителям предложили онлайн-формат, а также фото героев разместят на транспорте и уличных медиаэкранах. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

В настоящий момент идет обсуждение проведения мероприятий в офлайн-формате в образовательных и дошкольных учреждениях. Рассматривается возможность размещения изображений героев на личном, служебном и общественном транспорте, уличных медиаэкранах.

Кроме того, планируется проведение онлайн-акции в социальных сетях.

В текущем году шествие "Бессмертный полк" отменили, исходя из рекомендаций центрального штаба акции в связи с мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-режиме.

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