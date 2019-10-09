«Бессмысленно гадать»: министр рассказал о начале отопительного сезона в Алтайском крае

На пресс-конференции 7 октября министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал о старте отопительного сезона. При всей благостности картины с началом отопительного сезона выяснилось, что пока не все районы оказались готовы к запуску тепла на соцобъекты.

«Отопительный сезон полностью стартовал в 62 муниципальных образованиях. Однако не все запущено — буквально по одной-две котельной, школе или детскому саду», — рассказал Иван Гилев.

В числе районов с неподключенными соцобъектами оказались три — Змеиногорский (село Барановка), Третьяковский (село Михайловка) и Немецкий (село Кусак).

В Змеиногорском и Третьяковском районах заканчиваются работы «по повышению надежности теплоснабжения». А в поселке Кусак Немецкого района проводится досрочная замена оборудования.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

На сегодняшний день общий запуск теплоснабжения у нас оценивается на 97%, что касается социальных объектов, то там процент составляет приблизительно 98,9%. Фактически сегодня не запущены три детских садика, три школы, одна больница и часть жилого сектора. До конца недели все котельные, социальные объекты и жилые дома будут подключены.

Он также рассказал о масштабах работ по подготовке к зиме. В этом году коммунальщиками было переложено 30 км магистральных сетей. Объем реконструкции увеличился в три раза.

Новые модульные котельные в Алтайской крае. sgd22.ru

В приоритете во время ремонтной кампании были теплосети с максимальным износом оборудования. Всего в районах края было заменено более 100 км теплосетей.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

«Несмотря на пласт проведенных работ, мы просто должны быть готовы к технически нарушениям. Гадать тут бессмысленно. Мы должны обеспечить для потребителей быстрое и незаметное устранение аварий», — резюмирован Иван Гилев.

На особом контроле в краевом правительстве в части подготовки и прохождения отопительного сезона — Каменский, Змеиногорский, Немецкий, Хабарский, Михайловский и Третьяковский районы.

По распоряжению губернатора края Виктора Томенко, Каменскому району было дополнительно выделено 20 млн рублей на покупку угля.