Bestцветный фотопроект altapress.ru о барнаульцах, в котором нет красок, но есть сила нуара

Заметьте: фоны стали сплошным серым пятном, а на передний план вышли прекрасные лица: улыбчивые и задумчивые
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Окунитесь в меланхолию, представьте каким был бы мир без цветов радуги. Фотокорреспондент Маргарита Пономарева убрала со снимков жизнерадостные майские оттенки и погрузила Барнаул в атмосферу старых фильмов.
Заметьте: фоны стали сплошным серым пятном, а на передний план вышли прекрасные лица: улыбчивые и задумчивые
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