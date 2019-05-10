Тысячи бетонных блоков: что известно о памятнике холокосту

Огромное поле в Берлине с аккуратными рядами бетонных плит разной высоты — мемориал, посвященный холокосту. 10 мая, в день рождения простой и завораживающей постройки, поговорим о холокосте.

Про холокост

За этим феноменом скрывается попытка тотального уничтожения людей исключительно по национальному признаку — геноцид евреев. В основе холокоста нацистская теория о расовом превосходстве арийской расы над другими.

За время Второй мировой истребили почти 6 миллионов евреев. Одним из печально известных городов стал Освенцим. В 1940—1945 годах в предместье Освенцима работал комплекс немецких концентрационных лагерей Аушвиц Биркенау. По сохранившимся свидетельствам, в его стенах погибло почти 3 миллиона человек, 90% из их были евреями.

Холокост. Освенцим. СС0

Про берлинский мемориал

Мемориал Холокоста в Берлине, расположенный на участке именовавшемся «полосой смерти», посвящен жертвам нацистского геноцида Второй мировой войны. Представляет собой площадь из 2711 прямоугольных бетонных блоков разных уровней. Прийти туда можно в любое время, однако наступать на них категорически запрещено.

25 июня 1999 года приняли резолюцию о возведении мемориала, за работу взялся американский архитектор Питер Эйзенман. Он задумал проект — сетку серых блоков, напоминающих надгробия. Строительство завершилось в 2005 году.

Под огромными бетонными блоками, на юго-восточной стороне мемориальной площадки, Информационный центр. На площади 800 квадратных метров все, что нужно знать о событиях тех лет, включая личную документацию о истребленных людях, семьях, поселениях.

Памятник Холокосту в Берлине СС0 Памятник Холокосту в Берлине СС0 Памятник Холокосту в Берлине СС0

Про другие памятники

Мемориал убитым евреям — не единственный из необычных, вызывающий резонанс. Перед зданием берлинской филармонии установлен стеклянный памятник жертвам нацистов с психическими и физическими недостатками или хроническими заболеваниями. Именно там когда-то располагался офис нацистской программы «эвтаназия».

Выполняя приказы Адольфа Гитлера, нацисты убили больше 200 000 человек — пациентов психиатрических клиник и домов престарелых. Это происходило в 1940—1941 годах.

24-метровая стена из синего стекла — еще один памятник в немецкой столице, напоминающий о жертвах нацизма. Помимо названных, за последнее десятилетие в Берлине построили мемориал Синти и Рома (посвященный геноциду цыган) и мемориал гомосексуалистам — жертвам нацизма.