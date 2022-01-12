Без белья и комплексов. Как барнаульский интимный тренер дарит женщинам оргазмы

«Я делаю дам счастливее», — улыбается Линда Кушнарева. Точнее не скажешь. Ведь благодаря ее курсам интимной гимнастики и оральных ласк сексуальная (да и остальная) жизнь горожан становится ярче. Сколько стоит натренировать «те самые» мышцы и стать незабываемой для партнера, а также почему программа «Давай поженимся» не довела героиню до ЗАГСа — в материале altapress.ru. (Спойлер: в конце вас ждет подборка пикантных советов от нашего эксперта).

Из репетитора — в интим-мастера

До 2018 года Линда Кушнарева была обычным репетитором английского языка. Все изменила одна рабочая поездка в Китай. Там девушка преподавала детям и заодно решила прокачаться сама.

Но не в знании иностранного, а в интимных умениях. И пошла на курсы орально-мануальных ласк. «Я тогда не состояла в отношениях, так что это был просто задел на будущее», — уточняет она.

В тот момент будущая гуру наслаждений даже не думала использовать полученный опыт для заработка.

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

После четырех месяцев жизни в Китае, пришлось вернуться в Барнаул. Тогда я поняла, что совсем потерялась и не знаю, чем тут заниматься. Хотя, казалось бы, много что умела. И детей учила английскому, и фитнес-тренером была. Но все уже не то…

Погрузившись в апатию, собеседница обратилась к своему коучу. Наставница попросила Линду перебирать вслух все свои навыки. Чтобы ничего не упустить и «откопать» среди всего призвание.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Вдруг вспомнились эти китайские курсы. И меня не то, чтобы осенило. Просто я подумала, что теория секса и преподавание — две вещи, которые мне интересны. В профессии интимного тренера они как раз соединяются.

Секс. CCO

Так, девушка разработала бизнес-план, стала делить арендованное помещение со своей советницей и обучать прекрасный пол тому, как доставлять удовольствие сильному.

Первыми клиентками стали, как это часто бывает с «новинками», друзья.

Любопытно, что многие из них, по признанию героини, после предложения пройти учебу, не только наотрез отказались, но и вовсе оборвали общение.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Может быть, это все совпадение, но ровно после того, как я запустила курс, со мной перестала общаться компания моих самых близких подруг. Постепенно все контакты сошли на нет. Это было очень травматично для меня.

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Одновременно с запуском курса, Линда сделала свою страницу в Instagram профессонально-тренерской. Некоторые знакомые этого не выдержали. И решительно нажали на кнопку «Отписка».

Идите в онлайн

Однако героиня понимала, что одних орально-мануальных знаний для учителя мало. И поехала в Новосибирск на тренерские курсы по гимнастике мышц тазового дна от Юрия Корнева.

Справка Интимная гимнастика (Имфит) — это система упражнений, которые повышают тонус мышц тазовой области и обеспечивают лучший приток крови к ним.

«Фишка» авторской методики в том, что разработка мышц происходит с помощью лазерного тренажера «Вагитон». Кушнарева уверяет: устройство подходит даже новичкам.

Тренажер для интимной гимнастики. altapress.ru

Его основа — шар, диаметром 30−35 мм, который вставляется во влагалище. Снаружи находится стержень с указателем в виде лазерной указки.

Если напрячь мышцы, луч пойдет вниз, а при расслаблении вверх.

С помощью ростомера на стене можно отследить результат. Таким образом, чем ниже удается дотянуться лучом, тем лучше натренирована ученица.

Секс. unsplash.com

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Когда девочка пишет мне, что хочет заниматься, я прошу ее отправить деньги на тренажер и заказываю его из Москвы и собираю полный комплект: «Вагитон», методичка к нему и линейка.

Стандартная цена чуда «взрослой» техники — 4 тыс. рублей. Тренерские услуги собеседницы обойдутся в 11 тыс. рублей.

Поначалу Линда вела занятия по имфитнесу очно, в небольших группах. Тренировки проводились раз в неделю и длились два-три часа. Весь курс занимал пять недель.

Однако быстро выяснилось, что посещать очные уроки не всем по силам.

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Я прекрасно понимаю, что для многих три и даже два часа в неделю — это напряжно. Плюс время на дорогу, на переодевания. Поэтому сняла студию уже отдельно от коуча, наняла видеографа и стала записывать лекции для онлайн-обучения.

Факт Эксперт уточняет, что развить женщина может только те мышцы, что находятся на входе во влагалище. А все, что глубже — гладкая мускулатура, сократить которую физиологически невозможно.

Кстати, форма для имфитнеса такая, что проще (и свободнее) не придумаешь — топ и юбка. И, разумеется, никакого нижнего белья. Спикер вообще советует своим подопечным отказаться от деликатного предмета гардероба.

Секс. Нижнее белье. СС0.

Не ради экономии, а на благо здоровья. Но используют ли барнаульские женщины рекомендацию в реальной жизни, не знает даже сама тренер.

«Создается парниковый эффект», — ответила Линда Ларисе Гузеевой в программе «Давай поженимся», когда ведущая задала гостье пикантно-однозначный вопрос. Впрочем, о телеопыте девушки мы расскажем чуть позже.

Девочки за 25

Спикер уверяет, что занятия интимной гимнастикой нужны всем женщинам, которым стукнуло 25 лет. Причем, независимо от того, были роды или нет.

Секс. CCO

На что способен имфитнес: Предотвратить заболевания «по женской части»

Уменьшить боль в критические дни

Усилить ощущения во время полового акта.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Многие не могут достигнуть оргазма в постели, в том числе по причине неразработанности мышц. В таком случае, кровь к ним поступает в недостаточном количестве. Например, недавно мне позвонила девушка и сказала, что во время секса просто не чувствует пенис мужа. Причем, так было всегда. И до родов, и после. Хотя у них трое детей.

Беременность. Дети. открытые источники в интернете

Кроме того, нередки ситуации, когда после беременности у новоиспеченной мамы снижается либидо. Также в числе проблем — недержание и слишком широкое влагалище. Со всем этим помогает справиться (или хотя бы облегчить) интимная гимнастика.

Можно со своим

Интересно, что на курсы имфита жительницы Барнаула записываются охотнее, нежели на занятия по орально-мануальному искусству. Это объяснимо.

Ведь первый вид учебы больше нужен для здоровья, а второй — для того, чтобы научиться доставлять удовольствие. Как правило, женщины приходят туда из-за скуки в отношениях, признаться в которой даже самой себе трудно.

Пять главных вопросов о сексе СС0

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Большинство девочек — «стесняшки». А у нас вообще, общество очень зашоренное в плане не только изучения себя, но и просто обсуждения тем секса. Не настолько мы еще современные. Хотя, бывают исключения. Помню, приходила ко мне и 60-летняя девочка…

Диалог о записи на курс по оральным умениям выглядит, по рассказу девушки, примерно так:

— Я… эм… хотела бы записаться.

— Хорошо. А инвентарь у вас есть?

— Что?

— Ну, фаллоиметатор. Если да, приходите со своим. Если нет, нужно купить. Или я могу сама, если вы смущаетесь.

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Приобретают, как правило, не самые дорогие агрегаты — не дороже 800 рублей. После обучения тренажер остается у клиентки. «Гигиена — превыше всего!», — говорит тренер.

Сам урок занимает всего один день и длится около пяти часов. Стоимость — 5 тыс. рублей за групповое занятие.

Индивидуальное, для самых скромных — вдвое дороже. Курс начинается с разбора психологических аспектов, а потом уже — практика.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

В процессе девочки раскрепощаются. Зажимы отпускают в первые десять минут максимум. Другой вопрос, как потом применять все это в общении со своим мужчиной. Не у всех получается с первого раза. Некоторые впадают в ступор. Выход один — смотреть видеозапись с занятия.

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Давай познакомимся

Сегодня, спустя три года после начала новой карьеры, Линда уверенно говорит, что клиенток у нее предостаточно. Этот бизнес вездесущий ковид не затронул, даже наоборот — увеличил поток желающих.

«Люди постепенно все больше интересуются собственным телом. Особенно это касается молодежи», — подмечает Кушнарева.

В какой-то момент успешного барнаульского эксперта по имфиту и наслаждению заметила искушенная команда программы «Давай поженимся».

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Редактор нашла меня в Instagram и долго изучала мой профиль, присматривалась. Потом позвонила мне и начала расспрашивать просто обо всем. Главное — о личной жизни. Ее очень заинтересовала история моих отношений с бывшим мужем. Еще уточнила, что мы с женихом работаем в одной сфере, и это тоже большой плюс.

На предложение поучаствовать в шоу девушка согласилась не сразу, но в конце концов интерес взял верх, и она вылетела в столицу на съемки.

Они заняли чуть больше одного дня. Дорогу и проживание в гостинице оплатило руководство передачи. Мужчиной-мечтой оказался краснодарский сексолог.

Секс. Женщина. СС0

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике и орально-мануальным ласкам:

Когда я увидела его в студии, то сказала: «Да я же его знаю! Я читаю его посты». Он очень грамотный специалист и, как выяснилось, приятный человек.

Перед камерой и звездными ведущими героиня держалась, к своему удивлению, уверенно и спокойно, «как удав».Собеседница полагает, что именно поэтому Лариса Гузеева не стала задавать ей более острых вопросов, чем о белье.

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Обаяние барнаульской красавицы сработало, и жених в финале программы вывел из комнаты именно Линду.

Однако по ту сторону камеры химия между героями так и не появилась. Но о приключении дама вспоминает лишь с улыбкой.

Как стать самой-самой: советы от Линды Кушнаревой