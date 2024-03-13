Без эквилибристики, но с любовью. Что за новый концерт с изюминкой подготовили в Музыкальном театре

Сборный концерт из известных произведений опер, оперетт, музыкальных комедий, мюзиклов и кинофильмов представят в Музыкальном театре 15-17 марта. Сопровождать концерт будут артисты хора и балета, а изюминкой станет оркестр, который в этот раз не будет скрыт от зрителей в яме.

Без единой фонограммы

В мире есть миллионы прекрасных опер и классических оперетт, говорит Илья Зуев, артист театра и режиссер программы. Поставить эти спектакли целиком театр не может: не хватает людей и инструментов, причем это общегородская беда, отмечает он.

«Но мы можем исполнить отдельные номера, лучшие из всемирно известных произведений, во время концерта «Мелодии любви» — в живом исполнении, без единой фонограммы».

Название, по словам Ильи Николаевича, навеяно годом семьи и не так давно прошедшим Международным женским днем, но в первую очередь — самой музыкой.

«Музыка – это гармония, а гармония – и есть любовь, поскольку когда несколько нот любят друг друга, получается гармоничное созвучие», — объясняет артист.

Афиша. Музыкальный театр / muzkom22.ru

Понимание музыки и любовь к ней

В течение двух часов на сцене прозвучат «Травиата», «Кармен», «Сильва», «Алые паруса», «Болеро Елены», «Сицилийская вечерня», «Ария Мистера Икс» и другие музыкальные отрывки.

Некоторые номера, по крайне мере, как вспоминает Илья Зуев, еще не исполнялись в Барнауле в сопровождении живого оркестра. Например, «Мазурка» из Лебединого озера и «Трепак» из «Щелкунчика» Чайковского.

«И, напротив, к чему-то мы возвращаемся: «Травиата» у нас в театре когда-то шла, даже ноты остались. Получается мотив вечного возвращения», – добавляет он.

Оркестр в этот раз будет играть прямо на сцене. Такой опыт у Музыкального театра уже был совсем недавно – во время бенефиса Виктории Гальцевой в декабре 2023 года. Тогда все прошло успешно, хотя есть и определенные сложности.

«Из-за оркестра на сцене концертное пространство, конечно, станет меньше, – говорит режиссер. – И с этим связаны некоторые нюансы: придумать, куда поставить хор, например. Но все они решаемы. Мне в этом концерте не важны эквилибристика и чудеса режиссуры. Главное – это умение артистов показать свое корневое, сущностное отличие Музыкального театра – а это понимание музыки и любовь к ней. И передача этой любви зрителю».

Музыка. unsplash.com

Удовольствие для артистов

Концерты пройдут вечером 15-17 марта в основном зале. Билеты расходятся быстро – сейчас осталось не так много мест, так что ожидается аншлаг.

Илья Зуев признался, что перед премьерой, как обычно, жутко волнуется и «представляет какую-нибудь катастрофу».

«У нас в театре работают в основном профессионалы, и хочется, чтобы артисты смогли проявить свои лучшие качества. Показали, чему они учились и на что способны».

Для исполнителей такие концерты – удовольствие, говорит режиссер программы. Потому что они любят и хотят петь, в частности – классику, на которой учились и по которой скучают. И это удовольствие команда театра хочет донести до зрителей.

Илья Зуев. Музыкальный театр / muzkom22.ru

Если концерт возымеет успех – а, судя по количеству проданных билетов, так и будет – Илья Зуев не исключает, что его внесут в постоянный репертуар.

«Концертные программы раньше шли у нас довольно часто, и люди воспринимали их очень позитивно. Какие-то номера уходили, какие-то добавлялись, бывали перестановки, но зрители принимали их очень позитивно».

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