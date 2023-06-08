Без кондиционера – не проблема. Как охладиться в жару, когда под рукой только бутылка, швабра и фольга

Лето только наступило, а аномально жаркая погода уже всех свела с ума. Но уже после 8 июня синоптики обещают спад температуры. Как не проиграть битву с солнцем, когда в доме нет кондиционера, рассказывает altapress.ru.

«Ты не пройдешь!»

Один из самых действенных способов охладить помещение – перекрыть окна, чтобы через них в комнаты не проникали солнечные лучи. Самое простое и первое, что приходит в голову – опустить жалюзи или задернуть шторы.

Лучше всего, если они будут светлых оттенков, чтобы свет лучше отталкивался. Также можно заклеить окна фольгой, у нее почти 100% коэффициент отражения.

Окно. Шторы. СС0

Проветривайте помещение

Открывать окна днем в самый пик жары – бесполезно. Квартиру наполнит горячий воздух с улицы, и желаемого результата вы не получите.

Рекомендуют проветривать квартиру рано утром и поздно вечером, а лучше оставить окна открытыми на ночь, когда на улице прохладнее всего.

Главное - избегайте сквозняка, чтобы не заболеть.

Жара СС0

Помой меня – сделай влажную уборку

Мыть полы и протирать мебель тряпкой, пропитанной холодной водой, нужно как можно чаще. Здесь ограничений нет.

Уборка станет хорошим поводом избавиться от, например, старого ковра, если он давно мозолит глаза, а выкинуть жалко. Можно значительно понизить температуру в доме, если вообще убрать все ковры – они очень хорошо «собирают» тепло.

Продолжаем повышать влажность в квартире. На помощь нам придет страшное слово «пульверизатор». Или просто – ручной распылитель.

Уборка. unsplash.com

С простынями не так все просто

Многие люди в жару любят намочить какую-либо тряпку или простынь, чтобы приложить к телу и охладиться. Врачи крайне не рекомендуют так делать. Из-за этого могут развиться разные болезни или, самое безобидное, но тоже малоприятное, начаться простуда.

Если очень хочется, допустимо ненадолго обмотать вокруг головы холодное полотенце. А мокрые простыни лучше повесить на окна.

Махровые полотенца. СС0

Жару долой – из розеток вон

Вытащите всю неиспользуемую технику из розеток. Микроволновка, утюг, плита, принтер и прочие приборы нагревают помещение не хуже солнечных лучей. Эксплуатируйте технику по минимуму.

Используйте бутылки с холодной водой

Всего пять литровых бутылок с замороженной водой помогут сделать воздух в доме прохладнее градуса на три, если не больше. Лучше расставить их на полках или шкафах, главное – повыше.

Можно поставить бутылку с водой перед вентилятором, чтобы он лучше охлаждал помещение.