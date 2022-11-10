Без «ковидных» выплат остались более 70 медработников алтайской больницы

Около 70 сотрудников медперсонала инфекционного отделения бийской ЦГБ не получили «ковидных» выплат. Им полагалась страховка в случае заражения ковидом от пациентов. Медики обратились к правоохранителям. Об этом сообщает « Бийский рабочий ».

Около 70 медработников ЦГБ Бийска заразились коронавирусом от пациентов по время пандемии. Им полагались страховые выплаты. Они собрали документы, подтверждающие факт их заражения.

Однако эти документы не дошли в адрес Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования. Медики винят специалиста по охране труда, который работал с данными «не как положено».

В результате указ президента РФ о ковидных выплатах утратил силу с 15 июля 2022 года, а выплаты так и не поступили.

У медиков была возможность подать заявление о нерасследованном страховом случае до 29 августа. Но, по словам сотрудников, ЦГБ в выплатах им отказал.

Медики решили подать коллективное заявление в прокуратуру города Бийска.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить сведения о нарушении прав работников больницы в Бийске.