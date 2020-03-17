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17 марта
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Жизнь

Без лобзаний: в РПЦ выпустили санитарные правила по правильному причащению от коронавируса

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил «Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции», сообщает pravmir.ru. Всего обозначено 22 правила.

Русская Православная Церковь.
Русская Православная Церковь.
Фото предоставлено организатором

В инструкции настоятельно рекомендуют почаще проводить уборку помещений, дезинфицировать все предметы богослужения.

Во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать ее в воду, которую после утилизируют.

Последующую «запивку» каждому причастнику будут давать только в одноразовой посуде. Также церковники советуют воздерживаться от «лобзаний» священной чаши.

Просфору и освященные хлеба будут выдавать в одноразовых перчатках.

Относительно совершения таинств крещения и миропомазания — строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая, совершать промежуточные дезинфекции купели.

Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

Вместо преподания креста для лобзания по окончании божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан. Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от подачи руки для целования.

Работа воскресных школ, приходских кружков и секций будет приостановлена.

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