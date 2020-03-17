Без лобзаний: в РПЦ выпустили санитарные правила по правильному причащению от коронавируса

В инструкции настоятельно рекомендуют почаще проводить уборку помещений, дезинфицировать все предметы богослужения.
Во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать ее в воду, которую после утилизируют.
Последующую «запивку» каждому причастнику будут давать только в одноразовой посуде. Также церковники советуют воздерживаться от «лобзаний» священной чаши.
Просфору и освященные хлеба будут выдавать в одноразовых перчатках.
Относительно совершения таинств крещения и миропомазания — строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая, совершать промежуточные дезинфекции купели.
Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.
Вместо преподания креста для лобзания по окончании божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан. Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от подачи руки для целования.
Работа воскресных школ, приходских кружков и секций будет приостановлена.