Без логистики, еды, но с повышенными ценами. Люди возмущены организацией фестиваля "Ветер Сибири"

Люди недовольны тем, как идет подготовка к рок-фестивалю "Ветер Сибири", который должен пройти 11-13 августа в Новосибирске. Они засыпают организаторов вопросами о логистике, пропитании и проживании, но не получают четких ответов. Недовольством они делятся в официальной группе фестиваля .

Приедут ли группы?

Первое, что насторожило людей, это отсутствие объявления о выступлении на фестивале у некоторых рок-групп. Так на сайте группы "Чиж & Co" ничего не сказано о предстоящем прибытии в Новосибирск. В группе Ветра Сибири же уверяют, что выступление группы обязательно состоится.

Также ничего не сказано о готовящемся мероприятии на сайте аэродрома "Мочище", который заявлен как площадка для проведения фестиваля. Altapress.ru отправил в аэродром запрос и ждет ответа.

Сайт аэродрома "Мочище" aeromochische.ru Официальный сайт групп "Чиж" chizh.net.tur.

Разная цена

Иностранных гостей смутил вопрос цены. Так по неизвестной причине стоимость билетов для жителей Казахстана начинается от 25 тыс. тенге, что равняется примерно 5,1 тыс. рублей, следует из афиши. Для россиян же билеты стоят от 3,5 тыс. рублей.

Также вызывает недоверие позиция фестиваля по поводу невозврата стоимости билетов в случае отмены фестиваля. По словам директора фестиваля Евгения Анциферова, для них до сих действует "ковидное законодательство":

"Действовало и до сих пор, кстати, действует, «ковидное» законодательство, которое позволяет нам не возвращать билеты, а перенести их на следующий сезон, либо предоставить ваучеры на любое другое концертное мероприятие, проводимое нами, в том числе, на фестиваль, условно говоря, на последующие годы".

Заказ билетов из Казахстана zakazbiletov.kz

Логистика

Многих иногородних жителей, желающих приехать на фестиваль, беспокоит, как они доедут до дома.

По словам организаторов, из Новосибирска будет работать трансфер.

А на сам фестиваль людей довезут на шаттлах. Они будут отправляться от железнодорожного вокзала и следовать без остановок до самого аэродрома. На обратном пути шаттлы последуют с остановками для удобства гостей.

Однако один из посетителей заметил несостыковку в расписании: фестиваль стартует в четверг, однако шаттлы собираются запустить только в пятницу. Организаторы пообещали передать это замечание руководству.

На вопрос, на чем удобнее добираться - электропоездах или же подготовленных шаттлах - организаторы не нашлись, что ответить:

" - Самое важное - как будут организованы электропоезда. Одна электричка увезет с фестиваля столько же народу, сколько куча автобусов, причем доставит их без пробок, по расписанию, и в самый центр города, откуда они уже сами смогут добраться куда угодно. - Спасибо. Мы учтем.." - ответили организаторы.

Новый электропоезд ЗСЖД. Предоставлено altapress.ru.

Погода, еда и проживание

Судя по диалогу, который развился в комментариях к одному из постов группы, организаторы надеются только на хорошую погоду и не думают о непредвиденных ситуациях:

" - Уточните, пожалуйста, на случай непогоды что-то предусмотрено? Имею ввиду, ливень, град и тому подобное. - Мероприятие проходит на открытом пространстве. По предварительным прогнозам, ни ливней, ни града не будет".

Также выяснилось, что на территории палаточного лагеря и Фестиваля нельзя разжигать огонь, устанавливать мангалы, барбекю, пользоваться газовыми горелками и прочими подобными вещами, чтобы избежать возгораний.

Под запретом оказались любая металлическая посуда, металлические и стеклянные банки.

На вопрос, а чем же тогда питаться в течение трех дней, организаторы заявили, что на территории фестиваля будут работать 50 точек питания от фастфуда до горячих блюд. Сколько это все будет стоить - неизвестно.

Также люди недовольны тем, что палаточный лагерь "Сибирь" поставят рядом с кладбищем Мочище. В ответ на это организаторы посоветовали "внимательнее изучать карту".