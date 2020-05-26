Altapress.ru продолжает принимать заявки на участие в уникальном проекте «Мисс Агро — 2020»: впервые в Алтайском крае мы выберем лучшую работницу сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте. Первые претендентки уже есть.

Одной из первых свою заявку прислала Мария Денисюк из Усть-Калманского района. Девушке 25 лет, работает она учетчиком молока на предприятии «Бурановское».

«Произвожу контроль над процессом дойки коров, также контролирую правильность выпойки телят с первого дня их жизни до 2,5 месяцев. Очень люблю животных, как и они меня», — написала о себе Мария.

Судя по очаровательной фотографии, это действительно правда.

Мария Денисюк из Усть-Калманского района. altapress.ru

Как стать участницей «Мисс Агро — 2020»

Принять участие в проекте может каждая жительница Алтайского края, работающая в сфере сельского хозяйства, — доярки, телятницы, ветврачи, осеменаторы, а может быть, знатные комбайнерши, не важно.

Претенденткам необходимо прислать заявку, в ней указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Самые красивые девушки «Всероссийского дня поля-2016». Олег Богданов

Заявки мы принимаем до 18.00 27 мая по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Как будет проходить голосование

Право выбрать первую «Мисс Агро — 2020» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование продлится до начала июня.

Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2020» мы обещаем сделать еще краше. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды и профессиональная фотосессия.

Имя самой красивой представительницы сельского хозяйства Алтайского края все смогут узнать 17 июня. В этот день выйдет спецвыпуск «Свободного курса», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы о ней и расскажем.