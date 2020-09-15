Без паники. Стало известно, когда на бреющем полете «Стрижи» появятся в Барнауле

16 сентября пилотажная группа «Стрижи» прибудет в Барнаул. По традиции, пилотажники заявят о себе громко — прилет Миг-29 будет слышно изо всех уголков города.

Вероятно, над городом сначала пролетит самолет-разведчик группы, а остальные приземлятся сразу на аэродроме. Ориентировочно — в 15:00.

Поэтому нелишним будет напомнить горожанам, что никаких форс-мажорных ситуаций «не планируется», пугаться рева боевых самолетов не стоит.

С аэродрома базирования Кубинки в Барнаул прилетит семь истребителей МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры»), дозаправившись в Омске.

18 планируется репетиция полета. а 19-го — в День города — показательное авиашоу пилотажной группы.

Наверняка летчики продемонстрируют наиболее сложные элементы своей воздушной программы, в частности — перестроение из вертикальной колонны в ромб с последующим выполнением петли Нестерова в составе группы, боевые развороты, косые петли и виражи, а также «плотный ромб». А также фигуры высшего одиночного пилотажа — «Колокол», «Ухо», перевернутый полет и многие другие.

Пять лет назад посмотреть увлекательное выступление «Стрижей» собрались порядка 200 тыс. барнаульцев и гостей города. Тогда в шоу участвовало четыре самолета.