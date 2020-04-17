Без права выгула: в Сибири на карантин отправили собаку, прилетевшую с хозяином из Таиланда

15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока. Один из транзитных пассажиров привез с собой шпица.
Россельхознадзор предписал хозяину вместе с собакой пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском «без права выгула», пишет znak.com.
За нарушение этого требования мужчине грозит наказание по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор»), наказывается штрафом до 4 тыс. рублей.
Это первое домашнее животное, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье.