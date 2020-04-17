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Жизнь

Без права выгула: в Сибири на карантин отправили собаку, прилетевшую с хозяином из Таиланда

В Иркутской области мужчину, вернувшегося из Таиланда, отправили на карантин вместе с собакой, которую тот брал с собой, сообщает «Интерфакс».

В Алтайском крае продают миниатюрного шпица за 150 тысяч рублей.
В Алтайском крае продают миниатюрного шпица за 150 тысяч рублей.
avito.ru

15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока. Один из транзитных пассажиров привез с собой шпица.

Россельхознадзор предписал хозяину вместе с собакой пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском «без права выгула», пишет znak.com.

За нарушение этого требования мужчине грозит наказание по части 8 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор»), наказывается штрафом до 4 тыс. рублей.

Это первое домашнее животное, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье.

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