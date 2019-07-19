Знание школьного курса физики не всегда идет на пользу, если при этом не знать закона. К такому выводу пришел житель одного из сел Ребрихинского района. Убедиться в этом ему пришлось после проверки системы электроснабжения дома представителями электросетевой компании.

Гражданин самостоятельно подключился к общей распределительной коробке на крыше дома и был весьма горд собственной умелостью. Наслаждаться благами цивилизации бесплатно помешали незваные гости — контролеры Ребрихинского района электрических сетей (РЭС) Алтайского филиала Россети Сибирь. Обнаружив и зафиксировав факт бездоговорного потребления электричества, энергетики подсчитали сумму ущерба — свыше 38 тысяч рублей. Еще десять тысяч знатоку физики нужно будет заплатить за административное нарушение, предусмотренное статьей 7.19.КоАП РФ.

Безусловно, оплата потребленной электроэнергии законным путем и согласно показаниям исправно работающего счетчика была бы во много раз меньше. Расчет стоимости бездоговорного пользования энергоресурсами производится на основании Правил предоставления коммунальных услуг по электроснабжению. Сумма в таком случае увеличивается в десять раз. Желание сэкономить, на которое ссылаются большинство «энерговоров», в итоге оборачивается для них огромными тратами. Потому что скрыть от энергетиков факт самовольного подключения к сети невозможно.

Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» еще раз напоминает, что о случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии Россети Сибирь: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение компании.