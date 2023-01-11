11 января
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Жизнь

Без сильных морозов: какая погода будет на Крещение-2023

В 2023 году Крещение в Барнауле должно пройти без знаменитых морозов. Altapress.ru изучил популярные сервисы прогноза погоды и рассказывает, какую погоду ожидать 19 января.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Сервис «Яндекс.Погода» обещает утром температуру до -16 градусов, а днем — -11 градусов. С утра будет идти небольшой снег, который к вечеру усилится.

Погода 19 января в Барнауле
Погода 19 января в Барнауле
Яндекс. Погода

World Weather предсказывает погоду чуть холоднее. Днем ожидается температура до -13 градусов, которые будут ощущаться как -19 градусов. А вот снег он предсказывает только к вечеру.

Погода 19 января в Барнауле
Погода 19 января в Барнауле
World Weather

Gismetio считает, что 19 января установится переменная облачность. Температура также будет небольшой — до -12 градусов. А ночью ожидается похолодание — 20 градусов.

Погода 19 января в Барнауле
Погода 19 января в Барнауле
Gismetia

Ранее altapress.ru рассказал, где будет проходить Крещение в Барнауле.

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