Без сильных морозов: какая погода будет на Крещение-2023

Сервис «Яндекс.Погода» обещает утром температуру до -16 градусов, а днем — -11 градусов. С утра будет идти небольшой снег, который к вечеру усилится.
World Weather предсказывает погоду чуть холоднее. Днем ожидается температура до -13 градусов, которые будут ощущаться как -19 градусов. А вот снег он предсказывает только к вечеру.
Gismetio считает, что 19 января установится переменная облачность. Температура также будет небольшой — до -12 градусов. А ночью ожидается похолодание — 20 градусов.
Ранее altapress.ru рассказал, где будет проходить Крещение в Барнауле.
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