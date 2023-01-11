Крещение в Барнауле: где можно будет окунуться и посмотреть на снежную церковь

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Будет ли крестный ход в 2023 году?

Да, он начнется после утренней Божественной литургии в Знаменском храме, которая пройдет в 8.30. п

Православные отправятся от монастыря к реке Обь. Там пройдет освящение воды на заранее приготовленной иордани.