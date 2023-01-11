Крещение в Барнауле: где можно будет окунуться и посмотреть на снежную церковь

Да, он начнется после утренней Божественной литургии в Знаменском храме, которая пройдет в 8.30. п
Православные отправятся от монастыря к реке Обь. Там пройдет освящение воды на заранее приготовленной иордани.
Известно, что главная купель будет расположена на реке Обь возле Речного вокзала. Службы МЧС уже проверили толщину льда. Она соответствует требованиям — от 50 до 60 см.
Кроме того можно будет искупаться на озере Пионерском.
Точное количество и расположение купелей будет известно 12 января.
Да, крещенский городок возведут на прежнем месте — в районе Речного вокзала. Здесь построят традиционную снежную церковь.
Да, на каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции.
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