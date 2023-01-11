11 января
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Жизнь

Крещение в Барнауле: где можно будет окунуться и посмотреть на снежную церковь

Стало известно, где и когда пройдет один из главных православных праздников — Крещение. Оно пройдет в Барнауле 19 января. Об этом сообщает «Толк».

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
1
Будет ли крестный ход в 2023 году?

Да, он начнется после утренней Божественной литургии в Знаменском храме, которая пройдет в 8.30. п

Православные отправятся от монастыря к реке Обь. Там пройдет освящение воды на заранее приготовленной иордани.

2
Где будут находиться купели?

Известно, что главная купель будет расположена на реке Обь возле Речного вокзала. Службы МЧС уже проверили толщину льда. Она соответствует требованиям — от 50 до 60 см.

Кроме того можно будет искупаться на озере Пионерском.

Точное количество и расположение купелей будет известно 12 января.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
3
Построят ли крещенский городок?

Да, крещенский городок возведут на прежнем месте — в районе Речного вокзала. Здесь построят традиционную снежную церковь.

4
Будет ли обеспечена безопасность при купании?

Да, на каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции.

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