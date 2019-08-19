Без вести похоронены. Как зарабатывают на безымянных могилах в Алтайском крае

Страшная находка: а вдруг криминал или зараза
Покровка — деревня Баюновоключевского сельсовета Первомайского района. В ней около 250 жителей. Горожан, которые приезжают сюда на лето, знают по именам или в лицо. Поэтому четыре новые могилы на небольшом кладбище вызвали недоумение: в селе-то никто не умирал.
Неизвестность породила домыслы и страхи. Кто похоронен? Кем похоронен? Может это криминал? Вдруг там лежат болевшие люди, и грунтовые воды принесут заразу в село? Здесь нет центрального водопровода, поэтому у каждого двора скважина. А если ребенок провалится в могилу кое-как прикрытую землей? А если через пять лет про захоронения все забудут и вновь будут рыть могилу, а там останки? В конце концов: может людей ищут?
Надежда Гаврилова,
депутат Покровки:
Все захоронения были в одно время: в конце ноября — начале декабря: землю рыли мерзлую, поэтому она схватилась комками и такой осталась. Три могилы рядом, а четвертая — около (могилы) Юрьевых. Муж опустил в провал кол и достал им до крышки гроба. Глубина там около 50 см всего.
Жители обратились в сельсовет за разъяснениями: в специальном журнале записи о разрешении на четыре захоронения в Покровке в 2018—2019 году нет. О том, кто и кого похоронил в безымянных могилах, здесь тоже не знают.
Владимир Абрамов,
житель Покровки:
Мы стали возмущаться. Вскоре одно захоронение загребли и прикрыли венками. Но венки с соседних могил. Это возмутительный факт!
Как можно заработать на мертвых?
Жители Покровки обратились в полицию, но получили скупой ответ: что криминальной составляющей нет и не раскапывать же могилы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что по обращению из Покровки прошла проверка. Установлена организация, а также то, что она хоронила людей, утративших родственные связи. То есть полиция уверена: трупы в безымянных могилах не «криминальные», поэтому в возбуждении уголовного дела отказано.
Статус «утратившие родственные связи» присваивается, когда тело не востребовано в морге в течение 20 дней, уточняет руководитель похоронной службы «Память» Алексей Золоторев.
Алексей Золоторев,
руководитель похоронной службы «Память»:
Но часто его не дожидаются: по закону похоронить умершего может родственник, специализированная организация. И третий вариант — иное лицо. Это может быть хоть сосед, который придет и скажет: денег нет, хочу воспользоваться гарантированным государством перечнем услуг на погребение.
Гарантированный перечень включает гроб, катафалк, транспортировку тела, подготовку могилы, погребение. На это, а также на «безродных» выделяется по 6 838 рублей. Но для официальной службы, которая платит налоги, везет тело на специально отведенное место — это мизерная сумма. А вот для «иного лица» — заработок. Особенно, если закопать в одну яму два-три гроба. А такие прецеденты есть на кладбищах Новоалтайска, Молсовхоза, Зудилова, Костяки, говорят в «Памяти».
«Чтобы получить деньги, такие службы заключают договор на безвозмездную транспортировку тел с медучреждением или диспансером, берут у них свидетельство о смерти и „обналичивает“ его в соцзащите или ЗАГСе, — продолжает Золоторев. — Куда потом отвозят умершего? Соблюдаются ли санитарные и иные нормы захоронения? Ответы есть на Покровском кладбище и не только. В прошлом году на Санниковском за ночь появилось 10 безымянных могил. Но там глава стал бить тревогу, и у него так больше не хоронят».
Проблема с безымянными захоронениями актуальна для Первомайского района еще и потому, что на его территории расположены районная и Белоярская туберкулезная больницы, два психоневрологических диспансера.
Виктор Демиденко,
помощник руководителя специализированной похоронной службы «Память»:
Здесь большое количество людей, особенно туберкулезных больных, которых некому хоронить. Их отвозят в морг Барнаула. Если похоронная организация порядочная, она соблюдает правила, в том числе берет разрешение на захоронение в специально отведенных местах. Если нет, появляются такие могилы, как в Покровке.
Сплошные нарушения или нарушений нет?
Небольшое кладбище Покровки расположено в стороне от села.
Скромные могилы, чистые участки, венки, скамейки и столики скрывает густой сосновый лес. Попасть сюда с трассы Барнаул-Бийск можно по хорошей асфальтированной дороге. А пройти к могилам — по тропинке между листами оцинкованного забора. Охраны нет.
«Безродные» лежат прямо на входе кладбища. Просевший грунт по периметру узких и длинных прямоугольников зарос высоким бурьяном. Местами видны дыры под землю. «Осторожно, не провалитесь», — предупреждает Виктор.
В середине августа могилы по-прежнему стоят без памятников или хотя бы табличек с именами похороненных. Между тем проблема не только в этом.
Виктор Демиденко ,
помощник руководителя специализированной похоронной службы «Память»:
Здесь нарушены все правила захоронения. Глубина могил по нормам должна быть около 1,8 м в зависимости от грунта, здесь же максимум 80 см, земляной насыпи нет. Для каждой должна быть обособленная территория 5 кв. м.
Но самое неприятное: до сих пор неизвестно, кто именно в них лежит. Если, например, человек болел туберкулезом, то его должны были похоронить с соблюдением специальных правил.
«Даже невостребованные тела могут со временем разыскивать родственники, — продолжает Демиденко. — За мою десятилетнюю практику были случаи, когда умирал мужчина и у него оставались дети. Когда они вырастали, то хотели узнать, где похоронен их родитель. Все в похоронном деле должно быть по правилам. На своем месте».
Глава Баюновоключевкого сельсовета Анастасия Абрамовская рассказала: к ним обращаются жители сел или городские, чтобы определить место захоронения, получить разрешение.
Анастасия Абрамовская,
глава Баюновоключевкого сельсовета:
Обычно мы объясняем, где можно устроить могилу, чтобы на кладбище был порядок. Но установленная полицией ответственная за «безродные могилы» похоронная служба за разрешением на захоронение в сельсовет так и не пришла. Мы и не знаем, что это за организация. Как найти ее и заставить сделать все правильно? Да и заниматься этим должна администрация района, потому что полномочия по содержанию кладбищ остались в ее ведении.
В администрации Первомайского района о том, кто именно устроил безымянные могилы в Покровке, тоже не знают, пояснил на момент публикации первый замглавы по экономике, земельно-имущественным отношениям Алексей Никулин. Он также сообщает о том, что полиция нашла ответственных, но кто и как заставит их исполнить свои обязательства? Это открытый вопрос.
Назвать организацию altapress.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю отказались, сославшись на то, что это неправомерно и «тем более они действовали в рамках закона».
Проклятый денежный вопрос
В Первомайском районе 48 кладбищ. Чтобы навести на них порядок, администрация объявила конкурс на определение единой похоронной службы. В 2018 году он не состоялся, а в 2019-м заявку подала «Память», с которой и заключили контракт на три года.
Исполнитель в первую очередь обязан вести учет захоронений: проверять документы, которые предоставляют родственники умерших, определять место захоронения, нанимать смотрителей и следить за порядком.
«Полиция Первомайского района и администрация распорядились сообщать информацию о каждом незаконном факте. Даже если похороны проходят открыто, но мы не выдавали на это разрешения», — говорит Демиденко.
Прямых денег в договоре между администрацией района и «Памятью» нет. Зато есть обязанность по работе с умершими, утратившими родственные связи. А также и по предоставлению гарантированного перечня услуг.
Помимо этого, «Память» по-прежнему может предлагать свои похоронные услуги: компания 15 лет на рынке и у нее есть ритуальные залы, катафалки, производство необходимых для похорон атрибутов, штат сотрудников 70 человек.
Алексей Золоторев,
руководитель специализированной похоронной службы «Память»:
Администрация района разослала в больницы и поселения информацию о том, что теперь «Память» является официальной единой похоронной службой, и только мы имеем право хоронить людей, утративших родственные связи. Но такие дела до нас не доходят: умерших хоронят «иные лица». Не нужны мы официальным лицам и их партнерам-похоронщикам.
Виктор Демиденко приводит пример: в одном селе женщина уже много лет занимается похоронным бизнесом и берет за свои услуги 30−60 тысяч рублей. Другие организации готовы предоставить аналогичный набор услуг за 15−25 тысяч.
«Конечно, ей не нравится присутствие на рынке кого-то еще, да еще с официальным статусом. Хотя, конечно, закон не запрещает человеку воспользоваться услугами любой похоронной службы. Просто нас, как единую похоронную службу, должны поставить в известность о предстоящем захоронении, получить соответствующее разрешение», — объясняет Виктор.
Чья это головная боль?
В январе 2015 года согласно № 131-ФЗ о муниципальных образованиях полномочия по содержанию кладбищ и еще ряд других передали районам. А потом они предложили поселениям забрать их обратно.
Полномочия отдают финансированием, но, как говорили тогда селяне, мизерным. Если в 2014 году Баюновоключевский сельсовет потратил на кладбища 127 тысяч рублей, то в 2015-м им предложили 2,3 тыс. рублей. Сейчас на Покровское кладбище тратят около 15 тыс. рублей в год. Эти деньги идут на покос травы, вывоз мусора, расчистку дорог, если похороны организуют в распутицу.
Светлана Агаркова, глава Алейского района и совета муниципальных образований края, говорит, что по закону там еще должны обеспечить освещение, провести воду и организовать охрану. Важно организовать межевание земли, потому что некоторые кладбища фактически находятся на землях сельхозназначения или лесного фонда. То есть юридически их нет. Но часто на таких маленьких кладбищах с мизерными бюджетами это невозможно.
В Первомайском районе, пояснил Алексей Никулин, в 2019 году полномочия забрали 6 поселений из 18. Оставшиеся в районе сейчас обслуживает специализированная служба «Память». Кто именно этим занимался в районе с 2015 года — непонятно.
Только в 2017 году контролирующие органы заставили муниципалитеты решить этот вопрос, говорит Светлана Агаркова. Специализированные МУПы для этого, конечно, не создавали, потому что на их содержание нужны деньги, а в районах их нет. «Многие заключили договоры с подрядчиками — похоронными службами или наделили полномочиями свои подразделения», — пояснила она.
В этом году, говорит Демиденко, в России планируют принять закон «О похоронном деле», который должен упорядочить работу похоронных служб. Им нужно будет иметь лицензию, штат сотрудников, катафалки, прощальные залы и так далее. Сейчас этого нет. Наверное, поэтому похоронным «бизнесом» занимается каждый, кто смог нанять пару грузчиков.