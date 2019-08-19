Без вести похоронены. Как зарабатывают на безымянных могилах в Алтайском крае

В апреле, на Пасху, жители села Покровка пришли на кладбище. Рядом со знакомыми могилами они обнаружили четыре новые: безымянные и уже провалившиеся. А в Покровке за последнее время никто не умирал. Altapress.ru выяснил: на каждой неучтенной могиле можно заработать от 6 и более тысяч рублей.

Краткое содержание

Страшная находка: а вдруг криминал или зараза

Покровка — деревня Баюновоключевского сельсовета Первомайского района. В ней около 250 жителей. Горожан, которые приезжают сюда на лето, знают по именам или в лицо. Поэтому четыре новые могилы на небольшом кладбище вызвали недоумение: в селе-то никто не умирал.

Неизвестность породила домыслы и страхи. Кто похоронен? Кем похоронен? Может это криминал? Вдруг там лежат болевшие люди, и грунтовые воды принесут заразу в село? Здесь нет центрального водопровода, поэтому у каждого двора скважина. А если ребенок провалится в могилу кое-как прикрытую землей? А если через пять лет про захоронения все забудут и вновь будут рыть могилу, а там останки? В конце концов: может людей ищут?

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru. Жители деревни Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru. Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Надежда Гаврилова,

депутат Покровки:

Все захоронения были в одно время: в конце ноября — начале декабря: землю рыли мерзлую, поэтому она схватилась комками и такой осталась. Три могилы рядом, а четвертая — около (могилы) Юрьевых. Муж опустил в провал кол и достал им до крышки гроба. Глубина там около 50 см всего.

Жители обратились в сельсовет за разъяснениями: в специальном журнале записи о разрешении на четыре захоронения в Покровке в 2018—2019 году нет. О том, кто и кого похоронил в безымянных могилах, здесь тоже не знают.

Владимир Абрамов,

житель Покровки:

Мы стали возмущаться. Вскоре одно захоронение загребли и прикрыли венками. Но венки с соседних могил. Это возмутительный факт!

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Как можно заработать на мертвых?

Жители Покровки обратились в полицию, но получили скупой ответ: что криминальной составляющей нет и не раскапывать же могилы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что по обращению из Покровки прошла проверка. Установлена организация, а также то, что она хоронила людей, утративших родственные связи. То есть полиция уверена: трупы в безымянных могилах не «криминальные», поэтому в возбуждении уголовного дела отказано.

Статус «утратившие родственные связи» присваивается, когда тело не востребовано в морге в течение 20 дней, уточняет руководитель похоронной службы «Память» Алексей Золоторев.

Алексей Золоторев,

руководитель похоронной службы «Память»:

Но часто его не дожидаются: по закону похоронить умершего может родственник, специализированная организация. И третий вариант — иное лицо. Это может быть хоть сосед, который придет и скажет: денег нет, хочу воспользоваться гарантированным государством перечнем услуг на погребение.

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Гарантированный перечень включает гроб, катафалк, транспортировку тела, подготовку могилы, погребение. На это, а также на «безродных» выделяется по 6 838 рублей. Но для официальной службы, которая платит налоги, везет тело на специально отведенное место — это мизерная сумма. А вот для «иного лица» — заработок. Особенно, если закопать в одну яму два-три гроба. А такие прецеденты есть на кладбищах Новоалтайска, Молсовхоза, Зудилова, Костяки, говорят в «Памяти».

«Чтобы получить деньги, такие службы заключают договор на безвозмездную транспортировку тел с медучреждением или диспансером, берут у них свидетельство о смерти и „обналичивает“ его в соцзащите или ЗАГСе, — продолжает Золоторев. — Куда потом отвозят умершего? Соблюдаются ли санитарные и иные нормы захоронения? Ответы есть на Покровском кладбище и не только. В прошлом году на Санниковском за ночь появилось 10 безымянных могил. Но там глава стал бить тревогу, и у него так больше не хоронят».

Проблема с безымянными захоронениями актуальна для Первомайского района еще и потому, что на его территории расположены районная и Белоярская туберкулезная больницы, два психоневрологических диспансера.

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Виктор Демиденко,

помощник руководителя специализированной похоронной службы «Память»:

Здесь большое количество людей, особенно туберкулезных больных, которых некому хоронить. Их отвозят в морг Барнаула. Если похоронная организация порядочная, она соблюдает правила, в том числе берет разрешение на захоронение в специально отведенных местах. Если нет, появляются такие могилы, как в Покровке.

Сплошные нарушения или нарушений нет?

Небольшое кладбище Покровки расположено в стороне от села.

Скромные могилы, чистые участки, венки, скамейки и столики скрывает густой сосновый лес. Попасть сюда с трассы Барнаул-Бийск можно по хорошей асфальтированной дороге. А пройти к могилам — по тропинке между листами оцинкованного забора. Охраны нет.

«Безродные» лежат прямо на входе кладбища. Просевший грунт по периметру узких и длинных прямоугольников зарос высоким бурьяном. Местами видны дыры под землю. «Осторожно, не провалитесь», — предупреждает Виктор.

В середине августа могилы по-прежнему стоят без памятников или хотя бы табличек с именами похороненных. Между тем проблема не только в этом.

Виктор Демиденко ,

помощник руководителя специализированной похоронной службы «Память»:

Здесь нарушены все правила захоронения. Глубина могил по нормам должна быть около 1,8 м в зависимости от грунта, здесь же максимум 80 см, земляной насыпи нет. Для каждой должна быть обособленная территория 5 кв. м.

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Но самое неприятное: до сих пор неизвестно, кто именно в них лежит. Если, например, человек болел туберкулезом, то его должны были похоронить с соблюдением специальных правил.

«Даже невостребованные тела могут со временем разыскивать родственники, — продолжает Демиденко. — За мою десятилетнюю практику были случаи, когда умирал мужчина и у него оставались дети. Когда они вырастали, то хотели узнать, где похоронен их родитель. Все в похоронном деле должно быть по правилам. На своем месте».

Глава Баюновоключевкого сельсовета Анастасия Абрамовская рассказала: к ним обращаются жители сел или городские, чтобы определить место захоронения, получить разрешение.

Анастасия Абрамовская,

глава Баюновоключевкого сельсовета:

Обычно мы объясняем, где можно устроить могилу, чтобы на кладбище был порядок. Но установленная полицией ответственная за «безродные могилы» похоронная служба за разрешением на захоронение в сельсовет так и не пришла. Мы и не знаем, что это за организация. Как найти ее и заставить сделать все правильно? Да и заниматься этим должна администрация района, потому что полномочия по содержанию кладбищ остались в ее ведении.

В администрации Первомайского района о том, кто именно устроил безымянные могилы в Покровке, тоже не знают, пояснил на момент публикации первый замглавы по экономике, земельно-имущественным отношениям Алексей Никулин. Он также сообщает о том, что полиция нашла ответственных, но кто и как заставит их исполнить свои обязательства? Это открытый вопрос.

Жители деревни Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Назвать организацию altapress.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю отказались, сославшись на то, что это неправомерно и «тем более они действовали в рамках закона».

Проклятый денежный вопрос

В Первомайском районе 48 кладбищ. Чтобы навести на них порядок, администрация объявила конкурс на определение единой похоронной службы. В 2018 году он не состоялся, а в 2019-м заявку подала «Память», с которой и заключили контракт на три года.

Исполнитель в первую очередь обязан вести учет захоронений: проверять документы, которые предоставляют родственники умерших, определять место захоронения, нанимать смотрителей и следить за порядком.

«Полиция Первомайского района и администрация распорядились сообщать информацию о каждом незаконном факте. Даже если похороны проходят открыто, но мы не выдавали на это разрешения», — говорит Демиденко.

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Прямых денег в договоре между администрацией района и «Памятью» нет. Зато есть обязанность по работе с умершими, утратившими родственные связи. А также и по предоставлению гарантированного перечня услуг.

Помимо этого, «Память» по-прежнему может предлагать свои похоронные услуги: компания 15 лет на рынке и у нее есть ритуальные залы, катафалки, производство необходимых для похорон атрибутов, штат сотрудников 70 человек.

Алексей Золоторев,

руководитель специализированной похоронной службы «Память»:

Администрация района разослала в больницы и поселения информацию о том, что теперь «Память» является официальной единой похоронной службой, и только мы имеем право хоронить людей, утративших родственные связи. Но такие дела до нас не доходят: умерших хоронят «иные лица». Не нужны мы официальным лицам и их партнерам-похоронщикам.

Виктор Демиденко приводит пример: в одном селе женщина уже много лет занимается похоронным бизнесом и берет за свои услуги 30−60 тысяч рублей. Другие организации готовы предоставить аналогичный набор услуг за 15−25 тысяч.

«Конечно, ей не нравится присутствие на рынке кого-то еще, да еще с официальным статусом. Хотя, конечно, закон не запрещает человеку воспользоваться услугами любой похоронной службы. Просто нас, как единую похоронную службу, должны поставить в известность о предстоящем захоронении, получить соответствующее разрешение», — объясняет Виктор.

Кладбище. Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Чья это головная боль?

В январе 2015 года согласно № 131-ФЗ о муниципальных образованиях полномочия по содержанию кладбищ и еще ряд других передали районам. А потом они предложили поселениям забрать их обратно.

Полномочия отдают финансированием, но, как говорили тогда селяне, мизерным. Если в 2014 году Баюновоключевский сельсовет потратил на кладбища 127 тысяч рублей, то в 2015-м им предложили 2,3 тыс. рублей. Сейчас на Покровское кладбище тратят около 15 тыс. рублей в год. Эти деньги идут на покос травы, вывоз мусора, расчистку дорог, если похороны организуют в распутицу.

Светлана Агаркова, глава Алейского района и совета муниципальных образований края, говорит, что по закону там еще должны обеспечить освещение, провести воду и организовать охрану. Важно организовать межевание земли, потому что некоторые кладбища фактически находятся на землях сельхозназначения или лесного фонда. То есть юридически их нет. Но часто на таких маленьких кладбищах с мизерными бюджетами это невозможно.

В Первомайском районе, пояснил Алексей Никулин, в 2019 году полномочия забрали 6 поселений из 18. Оставшиеся в районе сейчас обслуживает специализированная служба «Память». Кто именно этим занимался в районе с 2015 года — непонятно.

Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Только в 2017 году контролирующие органы заставили муниципалитеты решить этот вопрос, говорит Светлана Агаркова. Специализированные МУПы для этого, конечно, не создавали, потому что на их содержание нужны деньги, а в районах их нет. «Многие заключили договоры с подрядчиками — похоронными службами или наделили полномочиями свои подразделения», — пояснила она.

В этом году, говорит Демиденко, в России планируют принять закон «О похоронном деле», который должен упорядочить работу похоронных служб. Им нужно будет иметь лицензию, штат сотрудников, катафалки, прощальные залы и так далее. Сейчас этого нет. Наверное, поэтому похоронным «бизнесом» занимается каждый, кто смог нанять пару грузчиков.