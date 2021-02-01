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Жизнь

Без вести пропавших омских детдомовцев обнаружили в Северной Осетии

Подростков из Омской области, находившихся в федеральном розыске как без вести пропавшие, нашли в Северной Осетии, сообщает республиканское МВД.

Омских детдомовцев нашли в Северной Осетии.
Омских детдомовцев нашли в Северной Осетии.
15.мвд.рф.

Подростки, мальчики 16 и 17 лет, пропали из детского дома 19 января 2021 года. Обнаружили их сотрудники ППС в Моздокском районе кавказской республики.

«Несовершеннолетних гостей доставили в ОМВД, напоили чаем. В ходе беседы полицейские выяснили, что молодые люди самовольно, никого не предупредив, вместе со своим 20-летним товарищем на его машине Datsun отправились путешествовать на Северный Кавказ», — рассказали в ведомстве.

Педагоги детского дома, обнаружив отсутствие воспитанников, сразу же обратились в полицию. Омские правоохранители объявили подростков в федеральный розыск.

Детдомовцев доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей во Владикавказе. С ребятами пообщались психологи.

Сотрудники полиции организовали подросткам экскурсию на Мемориальном комплексе «Барбашово поле». В ближайшее время ребят вернут в Сибирь.

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