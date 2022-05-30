«Без завода жить не смогу»: работники компании «Нортек» получили награды и рассказали свои истории успеха

27 мая сотрудники шинного завода компании «Нортек» отмечали свой профессиональный праздник — День работника химической промышленности. В эту честь особо отличившимся передовикам производства вручали награды правительства Алтайского края и администрации Барнаула. Еще одни приятный момент — это подведение итогов конкурса «Лучший по профессии», который ежегодно проводят на заводе. Altapress.ru пообщался с работниками завода и узнал, в чем их секрет успеха.

«Случайно попала — на всю жизнь осталась»

Любовь Дружинину на шинном заводе знает, пожалуй, каждый — отработала она на предприятии долгих 36 лет и знакома с производством вдоль и поперек. Много лет назад на Алтайский шинный комбинат ее завела судьба. Сама она про себя говорит так: «Случайно попала — на всю жизнь осталась».

На производство Любовь Дружинина пришла по комсомольской линии, но кабинетная работа стала не интересна, поэтому перешла в цех.

Работала на диагонально-резательной машине, потом перешла на флиперовку, где изготавливают борта для покрышек. Через некоторое время стала технологом — высшее образование это позволяло.

Любовь Дружинина. Анна Зайкова

«Затем меня пригласили в лабораторию испытания шин, — рассказывает Любовь Дружинина. — Но это работа без людей, выдержала я всего полтора года и вновь попросилась в цех. Там и пахнет по- особенному и все родные».

В цехе Любовь Дружинина взяла на себя обязанности специалиста по технике безопасности — проверка станков, соблюдение питьевого и воздушного режима, выдача спецодежды — все было на ней.

Последние шесть лет наша героиня начала передавать свой огромный опыт молодым сотрудникам — обучала их, знакомила с производством, читала лекции. Сама признается, что уходить с завода совсем не хотелось. И даже на пенсии все равно тянуло обратно.

Сейчас Любовь Дружинина — заслуженный ветеран завода, ей за это — особый почет. Всем, кто только приходит в компанию «Нортек», она говорит так: «Не ждите быстрых результатов. Трудитесь исправно, и все к вам придет — и деньги, и карьерный рост, и социальные блага».

«Важно видеть , что наш продукт востребован»

В том, что эта формула успеха на шинном комбинате действительно работает на своем примере доказал Иван Стрельцов.

В 2015 году, сразу после университета, он пришел в «Нортек» инженером-конструктором и особых иллюзий не питал. Признается, что хотел только попробовать себя и подтвердить диплом. «Не получилось бы — ушел в другое место», — говорит он.

Но у Ивана Стрельцова получилось: сначала поработал инженером, потом попробовал себя в качестве менеджера новых проектов завода и вновь вернулся на прежнее место. А в 2019 году стал главным конструктором «Нортека».

Иван Стрельцов ( справа). Анна Зайкова

«Честно, не думал, что за такое короткое время, работая на заводе, можно достичь карьерных успехов. Конечно, это отразилось и на моем финансовом положении, и на мотивации, и на внутренних ощущениях. Для меня важно видеть, что наш продукт доходит до потребителя, и он востребован».

Сейчас все свои планы Иван связывает с «Нортеком» и признается: «Без завода жить не смогу».

Надо сказать, что команда у него сложилась молодая, амбициозная и нацеленная на результат. Только за последние полгода в конструкторский отдел пришли четыре новых человека — все после вуза и с большим желанием работать.

«Можно спокойно работать»

Владимир Пойманов приехал в Барнаул из Поспелихи. За плечами у него уже был производственный опыт — успел поработать на местной макаронной фабрике и кабельном заводе.

В компании «Нортек» он уже восемь лет. Начинал с простого мастера, сейчас — начальник сборочного цеха.

Сам Владимир скромен и немногословен, он признается, что работу свою ценит за стабильность и уверенность в будущем.

Владимир Пойманов. Анна Зайкова

«Иногда слышу, что предприятия закрывают, зарплату не платят. У нас такого нет вообще — все всегда вовремя. Можно спокойно работать и реализовывать свои возможности. Условия в компании позволяют это делать», — рассказывает Владимир.

По его словам, будущее свое он видит только на производстве, офисная работа совсем не тянет. Тем более, что костяк людей, на которых можно положиться, уже сложился.

За трудовые успехи компания «Нортек» его уже награждала — Владимир дважды становился «Лучшим по профессии», получал корпоративную награду «Хрустальная шина» и внушительные премии.

«В моей работе нет застоя»

У Виктории Выговской миссия на заводе ответственная: она — бухгалтер. Контролирует всю подотчетную документацию, заведует кассой, проверяет и обучает специалистов в 18 филиалах. В общем, забот хватает.

Виктория рассказывает, что в компанию «Нортек» пришла набраться опыта, тем более, на таком масштабном производстве это вполне выполнимо. Восемь лет она уже не мыслит свою жизнь без шинного завода.

Виктория Выговская. Анна Зайкова

«Я рада, что в моей работе нет застоя, что надо постоянно учиться, развиваться, совершенствоваться. Хотела бы выразить благодарность всем своим коллегам и поздравить их с профессиональный праздником», — сказала Виктория.

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