Бездомный отец с четырьмя детьми грелся у костра в заброшенном доме в Чите

Семью с четырьмя детьми, которая стала бездомной при содействии сотрудников соцзащиты, случайно обнаружили возле костра в заброшенном здании, сообщает « Чита.ру ».

Об инциденте изданию рассказал местный общественник Евгений Федоров. По его словам, друг искал свою пропавшую собаку и случайно набрел на бездомных.

В семье четверо детей — трое сыновей и дочь: девочке 3 года, мальчикам — 6, 10 и 11 лет. В «заброшке» они жили с лета. Судя по словам отца семейства, бездомными их «сделали» сотрудники соцзащиты, которые заставили покинуть собственное жилье.

«Мы купили дом в Александрово Заводском районе. Он оказался гнилой. Работы в деревне не было. Органы опеки поставили условие: вы или уезжаете из Александровского Завода, или у вас заберем детей. Уехали в Читу. Остановились у сестры. Я устроился на работу на кирпичный завод. Меня подставляют, увольняют. Семью оформляю в „Берегиню“ (центр социальной помощи). Устраиваюсь грузчиком. Снимаю дом, забираю детей», — рассказал мужчина.

Далее, по словам мужчины, он ссорится с родственником и семью «выкидывают из дома».

«Органы опеки сначала помогали, потом требовали официального трудоустройства, иначе заберут детей. Снимаю комнату, ежедневно хозяевам должен привозить бутылку водки и продукты. Они начали у меня воровать. Мать детей запила. Я терпел два месяца», — говорит мужчина.

По его словам, мать детей семью бросила. До того, как стать бездомными, дети ходили в школу и имели грамоты, уточнил отец.

Костер в лесу. pixabay.com

Прокуратура Забайкалья организовала проверку по факту обнаружения семьи с малолетними детьми без жилья, сообщает ведомство.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних. При этом проверке подвергнутся как уполномоченные органы и должностные лица краевого центра, так и Александрово-Заводского района, где ранее проживала указанная семья», — рассказали в прокуратуре.

Также инцидентом заинтересовался региональный СК, назначена доследственная проверка.

«Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, неухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания. Следователи установят обстоятельства и причины, которые привели к указанным последствиям. Будут инициированы мероприятия по реабилитации несовершеннолетних — оказанию психологической, медицинской, материальной помощи. Действиям либо бездействию органов опеки, а также органов профилактики будет дана соответствующая правовая оценка», — отметили в СК.

Как уточнил «Чита.ру» уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев, речи об изъятии детей не идет.

«Планирую встретиться, поговорить с отцом и проговорить совместные мероприятия. Как мы можем им помочь. Изъятия детей пока никакого не будет», — заверил уполномоченный.

По его словам, семье уже помогли решить жилищный вопрос. Теперь им необходимо помочь с документами и отправить детей в школу и детский сад.