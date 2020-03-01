Безглютеновая мука и кокосовое молоко: эксперты рассказали о самых популярных продуктах у россиян перед Масленицей

Интернет-магазин Ozon проанализировал заказы своей аудитории и выявил товары, пользующиеся наибольшим спросом у россиян в преддверии Масленицы. Оказалось, что чаще всего люди заказывали безглютеновую муку, кокосовое молоко и фермерские продукты, пишет ТАСС.

Так, спрос на муку без глютена в период с 21 по 27 февраля вырос на 220% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают ее популярность с распространением здорового образа жизни.

Чаще всего такую муку заказывали в городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Также в топ-3 сортов муки 2020 года входят рисовая и пшеничная.

Самое популярное молоко в 2020 году — кокосовое и миндальное. В прошлом году самым популярным молоком было ультрапастеризованное, кокосовое же входило в тройку.

Также перед Масленицей на 121% вырос спрос на фермерские продукты. Чаще всего россияне приобретали джемы, варенье, сгущенку, творожные массы, которые можно использовать в качестве начинки для блинов.

На 105% выросли продажи и на сковородки, миксеры, блинницы и мультиварки. Представители Ozon надеются, что «мужчины дарят блинницы именно на Масленицу, а к Международному женскому дню выберут что-то более приятное для своих любимых женщин «.