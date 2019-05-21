Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников

1 июня жителей 59-ти городов России объединит «Зеленый марафон» Сбербанка. Бежать вместе, всем сердцем и со смыслом — вот главные посылы большого забега. Присоединиться к команде марафонцев может каждый!

География «Зеленого марафона» год от года всё шире.

«Зеленый марафон» — ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже восьмым. За всё время в нем поучаствовали свыше 700 тысяч человек.

Зеленый марафон" по праву стал ярким событием для нашего города, — отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин. — Каждый год Сбербанк объединяет любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике. Приглашаю жителей и гостей города провести выходной вместе со Сбербанком!

География «Зеленого марафона» год от года всё шире. В предстоящем будут участвовать 59 городов России, география — от Калининграда от Владивостока.

Пробежать 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция — символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки. В этом году пройдут и инклюзивные забеги.

«Зеленый марафон» — всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль с конкурсами, играми, мастер-классами, концертом и подарками. Так, в этом году в Барнауле театр кукол «Сказка» покажет бесплатный спектакль и мастер-класс по актерскому мастерству, а воспитанников детских домов ждут промо-акция и пикник.

В Барнауле «Зеленый марафон» пройдет в парке спорта имени Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12. Регистрация на забеги и работа площадок начинаются в 9.00, в 11.20 стартует детский забег, в 12.00 — массовый.

Всё, что нужно для участия — удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте greenmarathon.ru. Присоединяйтесь!